All’ordine del giorno, l’approvazione della convenzione con la Provincia di Ravenna per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la strada provinciale 31 via Madonna di Genova e le due strade comunali via Gaggio e via Crispi. Saranno inoltre presentati il bilancio di previsione e l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2027-2029.