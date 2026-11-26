Cotignola, Consiglio comunale del 26 novembre: nuova rotonda e bilancio di previsione all’ordine del giorno
26 novembre 2026 | 10:37
All’ordine del giorno, l’approvazione della convenzione con la Provincia di Ravenna per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la strada provinciale 31 via Madonna di Genova e le due strade comunali via Gaggio e via Crispi. Saranno inoltre presentati il bilancio di previsione e l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2027-2029.
È possibile assistere alla seduta, che si tiene nella sala del Consiglio; nei giorni successivi sarà disponibile la registrazione audio nel sito www.comune.cotignola.ra.it, dove è consultabile l’ordine del giorno completo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, mail urp@comune.cotignola.ra.it