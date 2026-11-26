Autostrade per l’Italia informa che sono previste nuove chiusure notturne lungo la D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 novembre sarà chiuso, in direzione Ravenna, il tratto compreso tra Bagnacavallo e l’allacciamento con la SS309 Romea, con limitazioni che interesseranno anche alcuni svincoli e collegamenti con la viabilità ordinaria.