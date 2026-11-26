viabilità|
D14 Diramazione per Ravenna, chiusura notturna tra Bagnacavallo e la SS309 Romea
Autostrade per l’Italia informa che sono previste nuove chiusure notturne lungo la D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 novembre sarà chiuso, in direzione Ravenna, il tratto compreso tra Bagnacavallo e l’allacciamento con la SS309 Romea, con limitazioni che interesseranno anche alcuni svincoli e collegamenti con la viabilità ordinaria.
Durante le otto ore di chiusura non sarà accessibile l’area di servizio Sant’Eufemia ovest, situata nel tratto interessato dai lavori.
Le modifiche alla circolazione riguarderanno inoltre lo svincolo di Fornace Zarattini, che non sarà raggiungibile in uscita dagli automobilisti provenienti dall’autostrada A14 Bologna-Taranto e resterà chiuso in entrata in direzione Ravenna.
Per chi proviene dalla A14 non saranno inoltre accessibili i rami di collegamento dalla Diramazione per Ravenna alla SS16 Adriatica. Gli stessi rami saranno chiusi in entrata verso la SS309 Romea.
Le limitazioni saranno in vigore esclusivamente nella fascia oraria indicata, dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 novembre, per permettere lo svolgimento degli interventi di ispezione e manutenzione in sicurezza.