Tredici panchine rosse nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale di Cervia per mantenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne. L’ultima inaugurazione si è svolta questa mattina a Cannuzzo, nell’area verde all’incrocio tra via Salara e via dei Muratori, con il sindaco Mirko Boschetti, l’assessora alle Pari Opportunità Federica Bosi e l’assessore al Verde Cesare Zavatta.

L’installazione rientra nel programma della rassegna “Parole e immagini contro la violenza di genere”, dedicata alla sensibilizzazione e alla riflessione sul fenomeno. Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanti di Linea Rosa, del Consiglio di zona di Pisignano-Cannuzzo e alcuni cittadini.

Le altre dodici panchine sono state collocate in diverse località del territorio. A Pisignano si trovano nel Giardino di via Confine, davanti alla scuola elementare; a Castiglione nell’area verde di piazza Verde, davanti alla scuola materna Missiroli e vicino al campo da bocce; a Villa Inferno nel parco pubblico di Sant’Andrea e a Montaletto nel parco Stefano Biondi.

A Savio la panchina è nell’area verde vicino alla rotonda tra via Romea Nord e via Camane, mentre a Tagliata si trova nel parco dei Gemelli e a Pinarella nel parco Moneta.

Quattro le installazioni a Cervia: vicino alla fermata dell’autobus di fronte alla Biblioteca comunale “Maria Goia”, nel parco di via Misurina a Malva Sud, nella piazza di fronte alla chiesa Madonna della Neve e alla scuola Don Lorenzo Milani a Malva Nord e vicino alla fermata dell’autobus delle Terme, a Cervia Terme. La tredicesima panchina è stata collocata a Milano Marittima, nell’area verde di via Jelenia Gora, accanto alla scultura di Aldo Arcelli.