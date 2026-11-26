MUSICA|
Dal bal folk al jazz e blues: doppio appuntamento con Quatrad Duo e Patty Moonlight Jazz
Al Mama’s Club due serate all’insegna della musica dal vivo venerdì 27 e sabato 28 novembre, entrambe con inizio alle 21.30.
Ad aprire il programma sarà il Quatrad Duo, formato da Gabriele Gunella (ghironda e voce) e Massimo “Zio” Losito (fisarmonica e voce), protagonisti di una serata di bal folk con un repertorio di musiche e danze tradizionali europee, prevalentemente francesi.
Sabato spazio al jazz e al blues vocale classico con Patty Moonlight Jazz, formazione composta da Patrizia Deitos (voce), Simone Giorgetti (chitarra jazz), Giorgio Cavallari (basso elettrico) e Gianluca Nanni (batteria). Conosciuta a livello internazionale anche per la sua carriera nella moda, Deitos vanta numerose esperienze musicali in Italia e all’estero, accanto ad artisti e formazioni di prestigio.