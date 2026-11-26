L’esperienza di Faenza durante le alluvioni del 2023 e del 2024 diventa un riferimento nazionale per organizzare il volontariato spontaneo nelle situazioni di emergenza. Le soluzioni sperimentate nella città manfreda per coordinare migliaia di persone arrivate a dare una mano dopo le alluvioni sono infatti entrate nel percorso di lavoro che ha portato alla Carta di Firenze, il documento che definisce una prima cornice condivisa per integrare i cosiddetti “volontari occasionali” nel sistema nazionale di Protezione civile.

A portare l’esperienza faentina al tavolo nazionale è stato l’assessore del Comune di Faenza Davide Agresti, intervenuto a Firenze nell’incontro organizzato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, nell’ambito delle iniziative per il 60° anniversario dell’alluvione del 1966. L’appuntamento, promosso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, si è concluso con gli interventi del capo del Dipartimento Fabio Ciciliano, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della sindaca di Firenze Sara Funaro.

Per Faenza si tratta di un riconoscimento che riguarda il lavoro svolto sul territorio in una delle fasi più difficili della sua storia recente. Come ha evidenziato lo stesso Dipartimento durante il confronto, la città manfreda ha rappresentato il primo caso in Italia in cui si è cercato di costruire una vera sinergia operativa tra gli “angeli del fango”, cioè i cittadini che si mobilitano spontaneamente per aiutare le comunità colpite, e le strutture organizzate della Protezione civile.

Un lavoro cominciato dopo l’alluvione del maggio 2023, quando a Faenza arrivarono migliaia di persone desiderose di contribuire alla ripartenza della città. Una solidarietà straordinaria, che rese però evidente anche la necessità di organizzare gli aiuti, indirizzare i volontari verso le zone più bisognose e garantire condizioni di sicurezza per chi prestava soccorso.

Da circa un anno il Comune di Faenza è stato coinvolto dal Dipartimento nazionale in un gruppo di lavoro ristretto, insieme alle organizzazioni di Protezione civile, ai rappresentanti del volontariato spontaneo e ad altre amministrazioni locali colpite da calamità negli ultimi anni. L’obiettivo era raccogliere le esperienze maturate sul campo e individuare strumenti per rendere più efficace e sicura la partecipazione dei cittadini alle attività di soccorso.

Tra le soluzioni illustrate da Agresti a Firenze c’è innanzitutto l‘hub di coordinamento dei volontari organizzato in piazza della Molinella durante la prima alluvione. A questo si sono aggiunti, nelle settimane successive alla seconda alluvione di maggio 2023, il lavoro di organizzazione delle squadre e l’hub per la raccolta e la distribuzione delle donazioni allestito nell’area del quartiere fieristico.

Un ruolo importante è stato svolto anche dalla tecnologia. Faenza ha utilizzato per prima sul proprio territorio l’applicazione SOS Volontariato, sviluppata in collaborazione con l’organizzazione Rumore di Fondo, per indirizzare i volontari verso le aree in cui era maggiore la necessità di aiuto. Fondamentale anche la collaborazione con realtà del terzo settore come Emergency, soprattutto per il coordinamento delle persone disponibili e la gestione della distribuzione di beni e donazioni.

Queste esperienze hanno contribuito alla definizione delle proposte contenute nella Carta di Firenze: dalla creazione di punti comunali di registrazione dei volontari, distinti dalle aree operative, allo sviluppo di una piattaforma informatica unificata, fino alla definizione delle necessarie coperture assicurative.

«L’esempio di Faenza è stato fondamentale, a detta del Dipartimento stesso, come primo vero caso in cui si è cercato di costruire un coordinamento e una sinergia fra gli angeli del fango, quindi il volontariato spontaneo, e le strutture organizzate di Protezione civile», sottolinea l’assessore Davide Agresti.

Un’esperienza che, come riconosce lo stesso amministratore, non è stata priva di difficoltà e aspetti da migliorare. «Crediamo sia stato un bel riconoscimento per il Comune di Faenza, perché sicuramente le alluvioni del 2023 e del 2024, sul tema del coordinamento del volontariato spontaneo, hanno visto un lavoro implementabile e perfettibile, ma che per la prima volta nel nostro Paese è riuscito a strutturarsi».

Agresti ricorda anche il contributo delle organizzazioni che hanno affiancato il Comune: «Questo anche grazie al supporto di altre organizzazioni, penso soprattutto a Emergency, sul fronte del coordinamento dei volontari e della distribuzione di donazioni e beni di prima necessità, e alla collaborazione con il Dipartimento e con le organizzazioni di volontariato di Protezione civile, che hanno invece un codice e una struttura più consolidati».

La Carta di Firenze rappresenta ora un passaggio verso un modello nazionale capace di valorizzare la disponibilità dei cittadini senza lasciare all’improvvisazione l’organizzazione degli aiuti. «Crediamo che sia un lavoro coraggioso e ambizioso quello del Dipartimento, che prova a trovare strumenti per disciplinare il volontariato spontaneo, e che la Carta di Firenze rappresenti un grande passo avanti in questa direzione», afferma Agresti.