Quindici mensilità di risarcimento a un docente precario che aveva accumulato oltre 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato, senza concrete prospettive di stabilizzazione. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ravenna con una sentenza pubblicata il 24 novembre 2026, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per abuso nella reiterazione dei contratti a termine, imponendogli anche il pagamento delle spese legali.

Il ricorso, depositato il 27 gennaio 2026, è stato seguito da CISL Scuola Romagna, che ha assistito il docente attraverso gli avvocati V. Pepoli e A. Donini. Il giudice ha riconosciuto al lavoratore un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, oltre agli oneri di legge.

Nelle motivazioni della sentenza viene chiarito che l’abuso non può essere valutato considerando ogni singolo contratto separatamente, ma deve essere ricondotto al quadro complessivo di una precarietà protratta nel tempo. Una condizione legata anche alla mancanza di adeguate procedure di reclutamento e stabilizzazione, che richiede una tutela effettiva del lavoratore nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea.

CISL Scuola Romagna parla di un risultato che va oltre la vittoria giudiziaria: «Non è soltanto una vittoria legale, ma il riconoscimento di un diritto negato troppo a lungo a chi ha garantito il funzionamento della scuola pubblica, lavorando per anni senza alcuna stabilità».

Il sindacato sottolinea inoltre il valore dell’assistenza legale offerta sul territorio e assicura che continuerà a fornire supporto ai docenti e al personale scolastico che hanno affrontato periodi prolungati di precarietà. «Stabilità e dignità professionale non sono privilegi, ma diritti da garantire a chi contribuisce ogni giorno alla qualità della scuola pubblica».