Cristiano Cavina torna al noir: in “Rossa di sera” le indagini arrivano all’autodromo di Imola. Manolo Moretti torna in scena. È ancora lui, l’ex sovrintendente della polizia penitenziaria diventato pizzaiolo al Gradisca, il protagonista del nuovo romanzo noir di Cristiano Cavina, Rossa di sera, pubblicato da Feltrinelli. Dopo il debutto con L’ananas no, lo scrittore torna a raccontare le avventure del suo personaggio, muovendosi tra misteri, delitti e atmosfere profondamente romagnole. Questa volta uno dei luoghi chiave delle indagini è l’autodromo di Imola, scenario in cui si sviluppano le vicende investigative di Moretti, destinate però a spingersi anche altrove. Al centro del romanzo c’è ancora la pizzeria che richiama, fin dal nome, il celebre universo felliniano: un luogo di incontro in cui si intrecciano vite, storie e personaggi che sembrano usciti da un film del Maestro. Il titolo, Rossa di sera, gioca con un proverbio popolare, richiama il mondo della pizza e lascia intravedere un riferimento tutt’altro che rassicurante: quello di un delitto. Come nelle altre opere di Cavina, anche questo nuovo noir si trasforma in una dichiarazione d’amore per la Romagna e per il paese natale dell’autore, raccontati attraverso luoghi, volti e atmosfere che restituiscono tutta l’identità di questa terra.

L’iniziativa è in collaborazione con Music Academy.