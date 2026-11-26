Venerdì 27 novembre Casa Spadoni ospiterà una nuova tappa dell’Art Music Fest, appuntamento organizzato da PMS Studio e Sauro Moretti che porterà sul palco tre artisti: LENS, Nicola Boni e Lheila.

L’evento fa seguito all’appuntamento estivo dell’Indie Music Fest, organizzato al Papeete Beach Club, e segna il ritorno di LENS, musicista e cantautore bolognese che ha coltivato la passione per la musica fin dall’infanzia. Nel corso della serata presenterà anche il suo nuovo singolo, Crisalide.