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Faenza, l’Art Music Fest porta a Casa Spadoni tre artisti della scena indipendente
Venerdì 27 novembre Casa Spadoni ospiterà una nuova tappa dell’Art Music Fest, appuntamento organizzato da PMS Studio e Sauro Moretti che porterà sul palco tre artisti: LENS, Nicola Boni e Lheila.
L’evento fa seguito all’appuntamento estivo dell’Indie Music Fest, organizzato al Papeete Beach Club, e segna il ritorno di LENS, musicista e cantautore bolognese che ha coltivato la passione per la musica fin dall’infanzia. Nel corso della serata presenterà anche il suo nuovo singolo, Crisalide.
Insieme a lui si esibirà Nicola Boni, cantautore che combina pop contemporaneo e sonorità moderne per raccontare emozioni, relazioni e fragilità. Completa il programma Lheila, artista emergente che ha iniziato il proprio percorso nel mondo dello spettacolo attraverso il teatro musicale.
La serata si svolgerà negli spazi di Casa Spadoni, in via Granarolo 99, con ingresso libero. I concerti inizieranno alle 22, mentre l’appuntamento è fissato dalle 19 per chi desidera partecipare anche all’aperitivo o alla cena.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0546 697711.