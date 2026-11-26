Un finto idraulico si è introdotto nell’abitazione di una coppia di anziani a San Pietro in Vincoli, nel Ravennate, e ha utilizzato uno spray urticante per mettere fuori gioco la proprietaria, riuscendo poi a fuggire con diversi gioielli in oro. L’episodio è avvenuto martedì 24 novembre.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l’uomo si sarebbe presentato alla porta sostenendo di dover effettuare alcuni controlli alle tubature. Una volta entrato, avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro la donna, stordendola. La coppia si sarebbe quindi rifugiata in bagno, mentre il malvivente rovistava nelle stanze alla ricerca di oggetti di valore.

Ad attenderlo all’esterno ci sarebbe stato un complice. I due sarebbero fuggiti a bordo di un’Audi A1 scura, notata da alcuni testimoni che non sono però riusciti a rilevarne la targa.