Test gratuiti, consulenze, punti informativi e ambulatori aperti anche senza appuntamento. In vista della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids, che si celebra il 1° dicembre, l’Ausl Romagna promuove l’HIV Test Week, una settimana di prevenzione e informazione dal 28 novembre al 3 dicembre, con iniziative in diverse città del territorio.

L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce dell’infezione da HIV, informare sui servizi disponibili durante tutto l’anno e sensibilizzare sull’importanza di sottoporsi periodicamente al test. Le attività coinvolgono gli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse, i SerDP, i Consultori familiari e gli Spazi Giovani, insieme alle associazioni di volontariato.

In diversi punti sarà possibile effettuare il test gratuitamente, con prelievo venoso oppure attraverso un test rapido. L’accesso è diretto e non è necessario essere a digiuno.

Perché è importante fare il test HIV

L’infezione da HIV può rimanere a lungo senza manifestare sintomi. Secondo i dati richiamati dall’Ausl Romagna, in Italia oltre il 50% delle persone scopre di aver contratto il virus molti anni dopo l’infezione, quando le difese immunitarie possono essere già compromesse.

La diagnosi tempestiva consente invece di accedere a terapie efficaci, sicure e ben tollerate. L’Ausl ricorda inoltre che una persona con HIV che segue una terapia efficace non trasmette il virus: il trattamento è quindi anche uno strumento di prevenzione.

Fare il test periodicamente è importante per tutte le persone sessualmente attive. La settimana di iniziative vuole anche contribuire a superare timori e pregiudizi che ancora possono rappresentare un ostacolo alla prevenzione.

Ravenna e provincia: test in ospedale, al Consultorio e nelle piazze

A Ravenna, lunedì 1° dicembre, saranno attivi diversi punti per effettuare il test e ricevere informazioni.

Ospedale di Ravenna, ambulatorio di Malattie Infettive, Scala Viola, piano rialzato: dalle 8 alle 12.45 test capillari e/o con prelievo venoso e counseling.

Ospedale di Ravenna, ambulatorio di Dermatologia-Malattie sessualmente trasmesse, Scala Viola, piano rialzato: dalle 8 alle 12.45 test capillari e/o con prelievo venoso e counseling.

Consultorio di via Berlinguer 11: dalle 8.30 alle 12.45 test capillari e counseling.

Sportello Antidiscriminazione LGBTQIA+, a Palazzo Corradini, in via Angelo Mariani 5: dalle 16 alle 18 counseling e test rapidi. Saranno presenti il Centro Antidiscriminazione LGBTI+, l’U.O. Igiene e Sanità Pubblica, l’U.O. Malattie Infettive e il SerDP con l’Unità di Strada e un banchetto informativo.

È previsto inoltre un camper itinerante nella provincia di Ravenna: dalle 8.30 alle 10.30 sarà in piazza Farini a Russi, mentre dalle 11 alle 13 farà tappa in piazza del Popolo a Faenza.

Forlì: test gratuiti in ospedale, al SerD e nei luoghi di aggregazione

A Forlì, il 1° dicembre sarà possibile effettuare test e counseling HIV a libero accesso in diversi punti della città.

Ambulatorio di Malattie Infettive dell’ospedale Pierantoni, Padiglione Morgagni, piano PS -1, Piastra 1: dalle 9 alle 16.

SerD, in via Orto del Fuoco 10: dalle 8 alle 13. Il servizio è attivo tutto l’anno su appuntamento.

Bar Volume, in piazzale Igino Lega 2: dalle 9 alle 15, con operatori del SerDP, dell’Unità di Strada Riduzione del danno e prevenzione Infopusher della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo e dello Spazio Giovani dell’Ausl Romagna.

Spazio Giovani, in via Giorgina Saffi 18: apertura straordinaria dalle 14 alle 18, con counseling, materiale informativo e dispositivi barriera. Dalle 14 alle 15.30 sarà possibile effettuare test rapidi per i maggiorenni.

Cesena: iniziative in piazza e test al Bufalini

A Cesena la settimana di prevenzione comincia sabato 28 novembre, con uno spazio informativo in piazzetta Alboni dalle 10 alle 13. Saranno presenti operatori delle Malattie Infettive e dell’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna e volontari di Rimbaud LGBTQIA+ Cesena, Spazio Caracol e Avis Cesena. Verranno distribuiti anche i fiocchetti rossi, realizzati dagli studenti del settore moda dell’Istituto superiore Pascal Comandini.

Il 1° dicembre sarà possibile effettuare test e counseling HIV a libero accesso all’ambulatorio di Malattie Infettive dell’ospedale Bufalini, al Day Hospital di Malattie Infettive, sesto piano, scala C, dalle 9 alle 16.

Al Bar Volume, in via Cesare Pavese 50, dalle 10.30 alle 16 saranno presenti le operatrici del SerDP e dell’Unità di Strada Riduzione del danno e prevenzione Nottisicure della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. Tra le 10.30 e le 15 i maggiorenni potranno effettuare il test HIV.

Anche lo Spazio Giovani di piazza Anna Magnani 147 sarà aperto dalle 14 alle 15.30 per counseling, distribuzione di materiale informativo e dispositivi barriera e test rapidi per i maggiorenni.

Mercoledì 2 dicembre sarà inoltre possibile rivolgersi all’ambulatorio di Dermatologia per le Infezioni sessualmente trasmesse dell’ospedale Bufalini, ambulatorio 59 della Piastra Servizi, dalle 8 alle 13, per test e/o counseling su prenotazione. Per fissare un appuntamento occorre telefonare dal 23 al 27 novembre al numero 0547 352726, dalle 12.30 alle 14, specificando che si tratta di un appuntamento per HIV Day.

Rimini e Riccione: test in piazza Cavour e negli ambulatori

Nel Riminese le iniziative cominciano domenica 29 novembre. In piazza Cavour a Rimini, dalle 17 alle 20.30, sarà possibile effettuare counseling e test HIV in collaborazione con Arcigay, Croce Rossa, SerDP e Consultorio-Spazio Giovani.

Lunedì 30 novembre lo Spazio Giovani del Consultorio di Rimini sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30 per un open day dedicato a sensibilizzazione e prevenzione, con la presenza di un andrologo e di un infettivologo.

Il 1° dicembre saranno disponibili diversi punti per test e counseling:

Dermatologia dell’ospedale Infermi di Rimini, ambulatorio Wound Care, scala D, piano R: dalle 8 alle 12.30.

SerD di Rimini, Padiglione Ovidio dell’ospedale Infermi: dalle 7.30 alle 11.30.

SerD di Riccione, viale Sardegna 9: dalle 15 alle 17.

Centro Alcol/Fumo, Padiglione Stampa dell’ospedale Infermi: dalle 8 alle 11.

Ambulatorio di Malattie Infettive dell’ospedale Infermi, Padiglione Flaminio: open day dalle 10 alle 17.

SerD di Novafeltria, via XXIV Maggio 175, ospedale Sacra Famiglia: dalle 8 alle 10.30.

Mercoledì 2 dicembre saranno aperti anche gli Spazi Giovani adulti dei Consultori: a Riccione, in via San Miniato 16, e a Rimini, al Consultorio Celle di via XXIII Settembre 1845, entrambi dalle 14 alle 17.

Le associazioni coinvolte

Le iniziative sono realizzate grazie alla collaborazione con numerose realtà del volontariato e dell’associazionismo romagnolo. Tra queste Avis Cesena, Rimbaud LGBTQIA+, Spazio Caracol, Istituto Pascal Comandini, Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ Romagna, Avis Lugo, Arcigay Ravenna, Pubblica Assistenza Città di Russi, Croce Rossa Italiana di Rimini e Arcigay Rimini Alan Turing.