La mobilità ciclabile e le opportunità di sviluppo del cicloturismo lungo la costa adriatica saranno al centro dell’incontro pubblico in programma martedì 1 dicembre alle 16 alla Darsena del Sale di Cervia. L’appuntamento, dal titolo “Ciclabilità e cicloturismo lungo la Ciclovia Adriatica. Esperienze dal progetto CYROS. Dati e servizi per i cicloturisti”, permetterà di conoscere i risultati del progetto europeo CYROS, con particolare attenzione alle infrastrutture, ai servizi per chi viaggia in bicicletta e agli strumenti di monitoraggio dei flussi turistici.

Finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Croazia, CYROS (Adriatic Ionian Cycle Route for Sustainable Tourism) è nato per promuovere la mobilità sostenibile attraverso la definizione di un itinerario ciclabile lungo le coste italiane e croate dell’Adriatico, integrato con i principali collegamenti verso l’entroterra. Il progetto comprende la realizzazione di alcuni tratti della ciclovia, lo sviluppo di servizi per i cicloturisti e il miglioramento delle connessioni tra la bicicletta e altri mezzi di trasporto, come treni, autobus e imbarcazioni.

Tra i partner figura la Fondazione ITL – Istituto sui Trasporti e la Logistica, che proprio a Cervia ha realizzato un’azione pilota con l’installazione di nuove infrastrutture e strumentazioni dedicate al cicloturismo e alla rilevazione dei flussi lungo la Ciclovia Adriatica. I dati raccolti e le esperienze maturate saranno tra gli argomenti principali dell’incontro, rivolto anche agli operatori turistici interessati alle possibilità offerte da un settore che punta sull’integrazione tra mobilità, servizi e valorizzazione del territorio.

Il programma si aprirà con i saluti di Federica Bosi, assessora al Turismo, alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Cervia, e di Denis Grasso della Fondazione ITL. Seguirà l’intervento di Alessandro Meggiato della Regione Emilia-Romagna, che introdurrà il tema della ciclabilità sul territorio regionale, mentre Tommaso Simeoni illustrerà il piano della Regione per la promozione del cicloturismo.

Denis Grasso approfondirà poi i risultati del progetto CYROS, soffermandosi sul conteggio dei flussi ciclistici, sull’utilizzo dei dati open source e sulle connessioni tra Italia e Croazia. La parte dedicata alle prospettive locali sarà affidata a Simona Melchiorri e Caterina Girelli del Comune di Cervia, che parleranno di pianificazione territoriale e delle opportunità offerte dai finanziamenti europei per lo sviluppo della mobilità ciclabile.

A completare gli interventi sarà Nevio Senni di FIAB Ravenna, con un approfondimento sulla Ciclovia Adriatica nei territori comunali di Ravenna e Cervia, per mettere in relazione il progetto europeo con i percorsi e i collegamenti presenti lungo la costa romagnola.