Oltre 50 tra modelle e modelli, le collezioni delle attività commerciali faentine e un pomeriggio dedicato alla moda e alla solidarietà. Domenica 29 novembre, alle 16, il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ospiterà la “Fashion Night – Special Edition”, una sfilata che porterà in passerella le proposte dei negozi del territorio con una finalità benefica: l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).

L’evento coinvolgerà diverse attività commerciali di Faenza, che presenteranno al pubblico abbigliamento, accessori e altre proposte legate al mondo della moda. A partecipare saranno La Novità, Intima di Sabrina, Gioielleria Bazzi, Baby Blu, Dune Buggy Calzature, Dieci Decimi e Petite Fleur, protagoniste di una sfilata pensata anche per valorizzare il commercio locale.

A condurre la manifestazione sarà Riki Bacchini, che accompagnerà il pubblico durante il pomeriggio, scandendo i diversi momenti della sfilata. La scelta del Museo Internazionale delle Ceramiche come sede dell’iniziativa permetterà di unire lo spettacolo della moda a uno dei luoghi culturali più rappresentativi di Faenza.

La Fashion Night sarà inoltre un’occasione per sostenere le attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo, al quale sarà destinato l’intero ricavato della vendita dei biglietti. La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione delle attività partecipanti, degli sponsor e del MIC, diretto da Claudia Casali, alla quale gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento per la disponibilità e l’ospitalità.