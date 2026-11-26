È Vivazza – Cantina e Gastronomia, la bottega di Lugo gestita da Lara Maccolini e Giulia Ortolani, la vincitrice del Premio Confesercenti nella categoria Imprenditoria Femminile. Il riconoscimento premia il percorso avviato nel 2024 dalle due imprenditrici, che hanno costruito un’attività dedicata alla ricerca e alla selezione di prodotti enogastronomici di qualità, valorizzando produttori e specialità del territorio.

Il premio è stato consegnato da Silvia Tamburini e Chiara Venturi, rispettivamente vicepresidente e direttrice di Confesercenti Faenza-Lugo, che hanno voluto riconoscere il lavoro e la capacità imprenditoriale delle titolari di Vivazza, attività situata in via Foro Boario 12/2.

Dal 2024 Lara Maccolini e Giulia Ortolani portano avanti insieme il progetto, con l’obiettivo di proporre una selezione di prodotti particolari e di qualità. La ricerca le conduce tra fiere, produttori e territori, alla scoperta di salumi, formaggi, vini e specialità gastronomiche che compongono l’offerta della bottega, pensata anche come luogo di incontro e convivialità.