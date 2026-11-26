Il teatro torna alla Casa Circondariale di Ravenna con le storie e le visioni di due artisti che hanno attraversato esperienze di dolore, fragilità e isolamento: il pittore Vincent Van Gogh e il poeta e attore Antonin Artaud. È a loro che è dedicato Dipingere la luce, lo spettacolo nato dal laboratorio teatrale coordinato da Lady Godiva Teatro, condotto da Eugenio Sideri e Beatrice Cevolani, con la collaborazione di Letizia Fantini.

L’esperienza teatrale all’interno dell’istituto penitenziario ravennate raggiunge quest’anno il decimo anno di collaborazione. Un percorso che si rinnova con un lavoro dedicato a due figure molto diverse, ma accomunate da talento, visione artistica e vite segnate dalla sofferenza.

Le repliche di Dipingere la luce sono in programma dal 30 novembre al 3 dicembre. Gli spettacoli coinvolgeranno un numero ristretto di spettatori, con ingresso consentito esclusivamente alle persone autorizzate.

L’iniziativa rientra nella sesta edizione di Trasparenze di Teatro Carcere, il percorso che riunisce gli spettacoli del Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna e dà visibilità alle esperienze teatrali sviluppate negli istituti penitenziari della regione.

Van Gogh e Artaud sono il punto di partenza di una riflessione che intreccia pittura, poesia e teatro, mettendo al centro il rapporto tra arte, sofferenza e libertà di espressione. «Li abbiamo immaginati – dicono i registi Sideri e Cevolani – mettersi nello stesso luogo, nello stesso tempo, a condividere la medesima condizione di dolore e difficoltà. E, più di tutto, di riuscire a comunicare al mondo il loro modo di vedere il mondo stesso e di farne parte».

Il lavoro teatrale si concentra sui punti di contatto tra le loro vicende, compresi quelli più difficili. «Così abbiamo deciso di lavorare sui punti in comune, anche quelli più dolorosi, perché possano raccontare le difficoltà ma anche il riscatto della loro vita e del loro essere artisti e intellettuali», spiegano i registi.

Un percorso che affronta anche il tema della malattia mentale e dell’esperienza vissuta dai due artisti negli ospedali psichiatrici. «La loro esperienza negli ospedali psichiatrici ci fa interrogare sulla follia, su cosa significhi. Chi è il malato? Abbiamo indagato questa condizione di fragilità cercando di attraversarla a tratti anche in modo quasi grottesco, per guardarla da fuori, con coraggio e senza giudizio. Il teatro ce lo permette. Il teatro ci permette di fare finta di. Ma non è detto che la finzione faccia meno male della realtà».