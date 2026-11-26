Oriana Melandri ha festeggiato mercoledì 25 novembre il suo centesimo compleanno nella sua casa di San Lorenzo, ricevendo per l’occasione la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità lughese. Un traguardo importante per una donna che ha attraversato un secolo di storia, tra trasferimenti, difficoltà familiari e una lunga attività nel settore dell’abbigliamento, senza mai abbandonare la passione per il cucito e il ricamo.

Nata a Fusignano, Oriana è figlia di Adamo Melandri, operaio edile socialista, e di Anna Guerra, sarta dalla quale ha ereditato l’abilità manuale e il gusto per le lavorazioni tessili. Le difficoltà economiche e politiche costrinsero presto la famiglia a lasciare la Romagna per trasferirsi a Sibari, in provincia di Cosenza, dove Oriana imparò dalle suore del posto le tecniche del cucito e del ricamo.

Nel 1938 la famiglia si spostò nuovamente, questa volta a Roma, ma nel 1943 fu costretta a lasciare anche la capitale e a tornare a Fusignano. Proprio qui Oriana conobbe Otello Bertini, che sarebbe diventato suo marito nel 1946.

Cinque anni dopo, nel 1951, la coppia si trasferì a Lugo, dove Oriana iniziò a collaborare alla piccola azienda di famiglia specializzata nell’abbigliamento e, in particolare, nella maglieria. Grazie alla propria esperienza sartoriale e a uno spiccato senso estetico, si dedicò soprattutto alla realizzazione di campioni e prototipi, contribuendo all’attività con competenze sviluppate fin da giovanissima.

Anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale, Oriana ha continuato a coltivare la sua passione per il lavoro manuale, dedicando il tempo libero al ricamo della biancheria e alla creazione di originali palline di Natale, pensate come ricordo da lasciare ai pronipoti.