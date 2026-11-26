Un progetto per far crescere le giovani pallavoliste ravennati e, insieme a loro, le persone che le seguono ogni giorno in palestra. Il Porto Robur Costa 2030 affida a Roberta Maioli il ruolo di supervisore tecnico del settore giovanile femminile, con l’obiettivo di sviluppare un percorso di crescita rivolto alle atlete e allo staff del territorio.

Maioli porta a Ravenna una lunga esperienza nella pallavolo giovanile. Dopo aver iniziato ad allenare a 18 anni e le prime esperienze nella sua città, ha lavorato per oltre vent’anni alla Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, dove ha guidato numerose squadre giovanili ai massimi livelli nazionali. Tra i risultati raggiunti c’è anche la conquista del primo scudetto Under 16 della società modenese.

Nel corso della sua carriera ha seguito il percorso di atlete che sono poi arrivate ai vertici della pallavolo italiana, come Serena Ortolani, Alessia Gennari e Gaia Giovannini. Nel 2025 è stata inoltre prima allenatrice della nazionale italiana Under 19 femminile, impegnata nel Mondiale disputato tra Croazia e Serbia.