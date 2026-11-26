Dalla progettazione grafica alla stampa 3D, con un’applicazione concreta nel campo della Fisica Medica. Le competenze acquisite a scuola diventano strumenti al servizio della sanità grazie al progetto che ha coinvolto le classi 5A e 5B Grafica dell’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna, in collaborazione con il settore di Fisica Medica dell’Ausl Romagna.

L’iniziativa, realizzata grazie alla professoressa Tiziana Franchin, ha portato gli studenti a progettare materiali informativi e supporti per cinque strumenti utilizzati nei controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche ospedaliere, tra cui tomografi computerizzati (Tc), mammografi e apparecchi radiologici tradizionali.

Per gli studenti della 5B il lavoro si è trasformato in un vero e proprio compito di realtà. Il percorso è partito dagli schizzi e dalle prime idee su carta, per passare alle proiezioni ortogonali e alla modellazione tridimensionale con il software Rhinoceros. I prototipi sono stati quindi realizzati con la stampa 3D, misurati e testati, prima di essere sottoposti a successive modifiche e perfezionamenti.

Per ciascuno dei cinque strumenti sono state elaborate quattro o cinque proposte progettuali. Le soluzioni considerate più efficaci e funzionali saranno presentate dai Fisici Medici dell’Ausl Romagna, attraverso appositi abstract, alla selezione per il Congresso nazionale AIFM (Associazione italiana di Fisica Medica), in programma a Napoli nel 2027. L’obiettivo è partecipare alla «Fiera Fai da Te», uno spazio dedicato alla presentazione di strumenti e soluzioni pratiche e innovative sviluppate nell’ambito della Fisica Medica.

Il progetto ha permesso agli studenti di misurarsi con necessità professionali concrete, lavorare in gruppo, confrontarsi con le osservazioni dei committenti e trasformare le conoscenze di progettazione e modellazione in oggetti funzionali. Un’esperienza multidisciplinare e cooperativa che mette in relazione il percorso scolastico con il mondo delle professioni e con le esigenze del territorio.

L’attività, coordinata dai docenti Anna Togni e Michele Centonza, si inserisce anche nel percorso «Scuole che Promuovono Salute». Un’esperienza che porta i temi della salute, della sicurezza e della prevenzione fuori dalla dimensione teorica, coinvolgendo direttamente gli studenti nella realizzazione di strumenti destinati a un’applicazione concreta in ambito sanitario.