Migliaia di mattoncini, tavoli per costruire e uno spazio dedicato a bambini, ragazzi e adulti. Domenica 29 novembre il Mercato Coperto di Ravenna ospita una giornata interamente dedicata ai LEGO ®, con nove ore di gioco libero e gratuito, dalle 10.30 alle 19.30.

L’iniziativa si svolgerà sulla grande terrazza coperta al primo piano della struttura, in piazza Andrea Costa. Centinaia di metri quadrati saranno allestiti con tavoli e postazioni per permettere ai partecipanti di dare spazio alla fantasia e cimentarsi con le costruzioni, anche in caso di maltempo.

L’obiettivo è offrire a genitori, figli e nonni un’occasione per trascorrere del tempo insieme, giocando e costruendo liberamente. La partecipazione è aperta a tutti e non è previsto alcun costo: sia l’ingresso sia le attività sono gratuiti.