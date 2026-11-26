Ravenna, il Mercato Coperto si trasforma in un mondo LEGO: domenica 29 novembre nove ore di gioco gratuito
Migliaia di mattoncini, tavoli per costruire e uno spazio dedicato a bambini, ragazzi e adulti. Domenica 29 novembre il Mercato Coperto di Ravenna ospita una giornata interamente dedicata ai LEGO®, con nove ore di gioco libero e gratuito, dalle 10.30 alle 19.30.
L’iniziativa si svolgerà sulla grande terrazza coperta al primo piano della struttura, in piazza Andrea Costa. Centinaia di metri quadrati saranno allestiti con tavoli e postazioni per permettere ai partecipanti di dare spazio alla fantasia e cimentarsi con le costruzioni, anche in caso di maltempo.
Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con i LEGO® DUPLO®, i mattoncini più grandi pensati per i primi giochi di costruzione. Bambini più grandi, ragazzi e adulti potranno invece utilizzare i classici mattoncini LEGO®.
L’obiettivo è offrire a genitori, figli e nonni un’occasione per trascorrere del tempo insieme, giocando e costruendo liberamente. La partecipazione è aperta a tutti e non è previsto alcun costo: sia l’ingresso sia le attività sono gratuiti.
La giornata è organizzata in collaborazione con RomagnaLUG, gruppo di appassionati riconosciuto a livello internazionale da LEGO®, e con il LEGO® Monobrand Store di Ravenna, in via degli Ariani.
Informazioni: info@mcravenna.it, telefono 0544 244611 oppure 334 3664030.