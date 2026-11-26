Handmade Market|
Ravenna, il Salotto Creativo torna in piazza San Francesco con l’edizione natalizia
L’artigianato fatto a mano e le idee regalo per le festività tornano protagonisti in piazza San Francesco a Ravenna. Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 10 alle 19, è in programma l’edizione natalizia del «Salotto Creativo – Handmade Market», il mercato dedicato alle produzioni artigianali promosso da Ravenna Centro Storico APS.
L’iniziativa riunirà espositori del territorio con oggetti realizzati a mano, accessori e creazioni originali, rivolgendosi a chi è alla ricerca di regali diversi dalle proposte della grande distribuzione in vista del Natale.
La manifestazione si svolgerà in piazza San Francesco, uno degli spazi del centro storico che l’associazione intende valorizzare attraverso iniziative capaci di richiamare cittadini e visitatori e sostenere le attività commerciali durante il periodo delle festività.
L’ingresso è libero in entrambe le giornate, con orario continuato dalle 10 alle 19.