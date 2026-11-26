L’artigianato fatto a mano e le idee regalo per le festività tornano protagonisti in piazza San Francesco a Ravenna. Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 10 alle 19, è in programma l’edizione natalizia del «Salotto Creativo – Handmade Market», il mercato dedicato alle produzioni artigianali promosso da Ravenna Centro Storico APS.