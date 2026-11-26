Domenica 29 novembre 2026, alle ore 20.45, la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, in via A. Mariani 2, ospiterà “Leggere il femminismo a passi di flamenco”, uno spettacolo a ingresso libero e gratuito organizzato da Psicologia Urbana e Creativa APS in collaborazione con il Centro de Arte Flamenco, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Verranno inoltre presentati i nuovi corsi Io Mi Sento 2027 per l’educazione affettiva e la prevenzione della violenza di Psicologia Urbana e Creativa APS, finanziati dai Piani di Zona del Comune di Ravenna.

Cos’è il femminismo, e perché ne abbiamo bisogno?

Da questa domanda prende avvio un dialogo a più voci che intreccia letture, musica, danza e coinvolgimento del pubblico. Otto attrici portano in scena le parole di Luce Irigaray, Carla Lonzi, bell hooks, Donna Haraway, Carol Gilligan, Lea Melandri, Michela Murgia, Rosi Braidotti e altre autrici accompagnano un percorso attraverso decenni di lotte, conquiste e trasformazioni.

Lo spettacolo, di Adriana Corbelli, Giancarla Tisselli, Tullia Della Moglie e Mahoù de Castilla, racconta i femminismi nella loro pluralità: esperienze e prospettive differenti, talvolta anche in conflitto, accomunate dal desiderio di libertà ed emancipazione e dal progetto di una società equa per tutte le persone. Un’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti, riconoscere i diritti da tutelare e interrogarsi su quelli ancora da rivendicare.

A scandire le letture saranno gli intermezzi di flamenco, che porteranno in scena l’emozione e la forza di una danza dalle origini patriarcali di cui le donne si fanno protagoniste, rivendicandola e trasformandola in uno spazio di espressione e autodeterminazione. Voci e corpi entreranno così in dialogo, dando forma a un racconto che unisce riflessione e partecipazione emotiva.

L’iniziativa si rivolge anche a chi conosce poco il pensiero femminista e vuole avvicinarsi alle sue domande e alle sue autrici. L’intento è suscitare curiosità, incoraggiare la lettura e offrire spunti per riconoscere quanto i temi della libertà, della solidarietà e dell’equità attraversino la vita quotidiana e le relazioni.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne”, promossa dall’Assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna, e della rassegna nazionale “L’Eredità delle donne OFF”.