Foto d'archivio

Sarebbero 193 le tonnellate di merci a duplice uso, civile e militare, transitate nel porto di Ravenna nel 2026 e dirette verso porti extra Ue. Almeno dieci spedizioni sarebbero inoltre partite dallo scalo ravennate con destinazione gli stabilimenti di Elbit System, tra i principali produttori israeliani di sistemi d’arma e tecnologie per la difesa. I dati, emersi da un accesso agli atti ottenuto dalla giornalista Linda Maggiori e riportati in un’inchiesta di Altreconomia sui porti di Ravenna, Venezia, Trieste e Monfalcone, sono al centro di una nuova denuncia del Coordinamento popolare contro i traffici di armi del porto di Ravenna.

Il coordinamento esprime preoccupazione per il transito di queste merci, definite «dual use» perché potenzialmente utilizzabili sia per finalità civili sia militari. Si tratta, tra gli altri, di dispositivi elettronici, sensori, laser, sistemi di navigazione, componenti aeronautiche, sistemi di propulsione e apparecchiature nucleari. La loro esportazione è soggetta ad autorizzazione Uama, secondo quanto previsto dal regolamento europeo 2021/821.

La questione, sottolinea il coordinamento, assume particolare rilevanza alla luce delle precedenti comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane, che avevano annunciato l’azzeramento del transito di armi dal porto ravennate nel 2026. «Dopo che le Dogane avevano annunciato l’azzeramento totale del passaggio di armi nel 2026, ora veniamo a sapere che sono passate centinaia di tonnellate di materiale dual use», osserva il gruppo, distinguendo tuttavia queste merci dalle spedizioni di armamenti veri e propri.

A destare ulteriore preoccupazione sono le almeno dieci spedizioni dirette a Elbit System che, secondo le informazioni raccolte dalla rete No Harbour for Genocide e riportate nell’inchiesta di Altreconomia, sarebbero transitate da Ravenna nel corso del 2026.

Il coordinamento richiama anche la presenza di collegamenti commerciali tra il porto ravennate e gli scali israeliani di Haifa e Ashdod. Da qui il timore che una parte delle merci a duplice uso possa essere destinata ad alimentare il sistema militare israeliano e, secondo la denuncia del gruppo, contribuire alle operazioni in corso nei territori palestinesi. Si tratta di un rischio che, secondo il coordinamento, richiede maggiori controlli e trasparenza sulle destinazioni effettive dei materiali.

Le richieste alle istituzioni e i controlli sulle esportazioni

Il gruppo chiede chiarimenti sul contenuto delle 193 tonnellate di merci e sulle loro destinazioni, oltre a informazioni più precise sulle dieci spedizioni dirette a Elbit System. Il nodo riguarda anche il regime autorizzativo: Israele non rientra tra i Paesi per i quali l’Unione europea prevede procedure di esportazione semplificate, ma non è nemmeno sottoposto a un embargo generale paragonabile a quello previsto per Russia e Iran.

I trasferimenti di materiali dual use verso Israele sono quindi sottoposti a valutazioni e autorizzazioni caso per caso da parte dell’Uama, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, che deve verificare le finalità di utilizzo dei beni. Per il coordinamento, tuttavia, in un contesto segnato da gravi violazioni dei diritti umani e accuse di crimini di guerra, è necessario interrogarsi sull’effettiva possibilità di controllare la destinazione e l’impiego di queste tecnologie.

Da qui le richieste rivolte al Comune di Ravenna, alla società Sapir e alla Regione Emilia-Romagna, affinché si impegnino a impedire il transito di materiali dual use diretti in Israele, in particolare quando destinati ad aziende come Elbit System. Ai parlamentari viene invece chiesto di rafforzare i controlli e promuovere l’inserimento dei dati relativi a queste merci nelle relazioni ministeriali annuali sui traffici di armi. Il coordinamento chiede inoltre che Israele venga inserito tra i Paesi sottoposti a embargo.

L’attenzione anche sui precursori di esplosivi

La denuncia riguarda anche un’altra categoria di merci, distinta dai materiali dual use: i precursori di esplosivi, tra cui il nitrato di ammonio, disciplinati dal regolamento europeo 2019/1148. Il coordinamento precisa che queste sostanze non sono comprese nelle 193 tonnellate segnalate e manifesta il sospetto che anche tali prodotti transitino in quantità significative attraverso il porto di Ravenna.

Per verificare la situazione, il gruppo ha presentato un nuovo accesso agli atti alla Capitaneria di porto, chiedendo di conoscere i dati relativi ai precursori di esplosivi esportati dallo scalo ravennate nel 2026. Secondo il coordinamento, anche per queste sostanze il governo italiano non avrebbe introdotto restrizioni al commercio verso Israele.