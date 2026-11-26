Nuovi criteri per stabilire il valore dei terreni edificabili ai fini dell’Imu e regole più precise per calcolare le somme che chi realizza interventi urbanistici deve versare al Comune, quando non cede aree o non realizza direttamente alcune opere previste. Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato due delibere che completano l’attuazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), con l’obiettivo di rendere più chiari e uniformi i meccanismi economici legati alle trasformazioni del territorio.

I provvedimenti, presentati dall’assessore all’Urbanistica Massimo Cameliani nella seduta di martedì 24 novembre, riguardano aspetti diversi ma collegati: da una parte la valutazione delle aree edificabili per gli accertamenti Imu, dall’altra i criteri per determinare le cosiddette monetizzazioni e i contributi di compensazione. Insieme alle delibere è stato approvato anche un emendamento che introduce una maggiorazione del 20% per alcune categorie di terreni.

Terreni edificabili, nuovi criteri per il valore ai fini Imu

La prima delibera riguarda il regolamento per determinare il valore delle aree edificabili ai fini dell’accertamento dell’Imu. Si tratta dei valori di riferimento utilizzati dal Comune per verificare la correttezza di quanto dichiarato dai proprietari e dell’imposta versata.

Con il nuovo Pug sono cambiate le categorie urbanistiche e le possibilità di trasformazione delle aree. Il fatto che un terreno sia classificato come edificabile, infatti, non significa necessariamente che sia possibile costruirvi subito: le condizioni dipendono dalla posizione, dalle caratteristiche del tessuto urbano e dallo stato di attuazione degli interventi previsti.

Il nuovo regolamento tiene conto proprio di queste differenze, distinguendo le aree in base al loro effettivo percorso di trasformazione. L’obiettivo è applicare criteri omogenei, ridurre il rischio di contestazioni e garantire un trattamento uniforme ai proprietari. Secondo quanto spiegato dall’Amministrazione, l’aggiornamento dei valori non comporta una revisione generalizzata al rialzo.

Il regolamento stabilisce inoltre parametri di riferimento che, nei casi in cui il contribuente dichiari un valore conforme a quello indicato dal Comune, consentono all’Amministrazione di autolimitare il proprio potere di accertamento.

L’emendamento: maggiorazione del 20% per alcune aree

Su questo regolamento è intervenuto l’emendamento presentato da Nicola Staloni, capogruppo di Alleanza verdi sinistra, che introduce una maggiorazione del 20% dei valori di riferimento per alcune categorie di aree edificabili.

La modifica riguarda innanzitutto i terreni per i quali, alla data di adozione del Pug, era già stato rilasciato un titolo abilitativo ancora valido secondo le precedenti regole urbanistiche. Il 20% si applica inoltre ad alcune aree inserite in piani attuativi convenzionati ancora in corso di validità e a specifiche situazioni di piani urbanistici incompiuti, con convenzione scaduta.

Per questi ultimi casi l’emendamento distingue le diverse fasi di completamento delle opere di urbanizzazione e dell’edificazione privata, indicando quali criteri di valutazione applicare nel passaggio dalle vecchie regole a quelle del nuovo Pug.

Non si tratta quindi di un aumento generalizzato per tutti i terreni edificabili di Ravenna, ma di una maggiorazione circoscritta alle situazioni individuate nel testo della modifica. Per Alleanza verdi sinistra l’intervento serve a rendere più equi e uniformi i parametri di valutazione.

Monetizzazioni e contributi: come funzionano e dove finiranno le risorse

La seconda delibera definisce i criteri economici per le monetizzazioni e i contributi di compensazione previsti dal nuovo Pug e dal Regolamento edilizio comunale.

Ma che cosa significa, concretamente, monetizzare? In alcuni interventi urbanistici chi costruisce deve cedere al Comune determinate aree, per esempio da destinare a spazi e servizi pubblici, oppure realizzare direttamente alcune opere. Quando le norme lo consentono, queste prestazioni possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro. È questo il meccanismo della monetizzazione.

Il provvedimento stabilisce criteri di calcolo per quattro tipologie di contributi: Dotazioni territoriali: le somme che possono essere versate in alternativa alla cessione di aree o alla realizzazione diretta delle opere previste; Desigillazione e rinaturalizzazione: i contributi legati agli interventi per rimuovere superfici impermeabili, come asfalto e cemento, e restituire spazio al terreno e al verde; RIE (Riduzione dell’impatto edilizio): i contributi compensativi collegati agli obiettivi ambientali previsti dalle regole urbanistiche; Edilizia residenziale sociale (ERS): il contributo sostitutivo del valore delle aree che dovrebbero essere destinate a questa finalità abitativa.

Per stabilire gli importi saranno utilizzati parametri tecnici e valori di riferimento riconoscibili, tra cui quelli delle aree ai fini Imu, i prezzari regionali delle opere pubbliche e quelli specifici per gli interventi sul verde.

Un aspetto rilevante della delibera riguarda la destinazione delle risorse. Le entrate derivanti da queste contribuzioni saranno inserite in appositi capitoli di bilancio vincolati: dovranno quindi essere reinvestite sul territorio e non potranno essere utilizzate indistintamente per altre spese comunali. Gli ambiti indicati sono il potenziamento degli spazi pubblici, la realizzazione e manutenzione del verde urbano, la mobilità sostenibile, le politiche abitative e gli interventi di adattamento climatico e tutela ambientale.

Il dibattito in Consiglio: le critiche delle opposizioni e le posizioni della maggioranza

Le due delibere sono state approvate con 18 voti favorevoli e 10 contrari. Hanno votato a favore Pd, Ama Ravenna, Progetto Ravenna, Alleanza verdi sinistra e Pri; contrari Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e La Pigna – Città, forese e lidi, Viva Ravenna.

L’emendamento di Nicola Staloni è passato invece con 17 voti favorevoli e 11 contrari. Si è astenuta Chiara Francesconi di Progetto Ravenna. A favore hanno votato Pd, Ama Ravenna, Alleanza verdi sinistra e Pri; contrari Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia, La Pigna – Città, forese e lidi e Viva Ravenna.

Nel dibattito sono intervenuti Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Luca Cortesi (Pd), Nicola Staloni (Alleanza verdi sinistra), Pietro Maria Moretti (Fratelli d’Italia), Alberto Ancarani (Forza Italia), Domenico Antonio Esposito (Pd), Chiara Francesconi (Progetto Ravenna) e Livia Molducci (Pd).

Lista per Ravenna ha contestato l’impostazione del Pug, sostenendo che non si possa parlare di consumo di suolo a tasso zero perché nel piano sono state inserite nuove lottizzazioni già previste dal precedente Poc.

Fratelli d’Italia ha annunciato voto contrario, ribadendo la propria posizione sull’illegittimità del Pug e, di conseguenza, degli atti collegati. Il gruppo ha espresso un giudizio negativo anche sull’emendamento.

Forza Italia ha criticato la maggiorazione del 20%, sostenendo che non impedisca il consumo di suolo, ma consenta comunque di procedere con le trasformazioni edilizie a fronte di un esborso economico maggiore.

Il Pd ha evidenziato la scelta di considerare il fatto che molti terreni non sono più edificabili e ha giudicato equo il contributo aggiuntivo previsto dall’emendamento. Alleanza verdi sinistra ha sostenuto che la modifica vada nella direzione di rendere più uniformi i parametri di valutazione.