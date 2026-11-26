Nella giornata di lunedì 7 dicembre il Comune di Ravenna garantirà l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici; gli altri uffici comunali rimarranno chiusi. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che si tratta di una giornata prefestiva e che segue il fine settimana – in un periodo quindi fortemente feriale e nel quale si prevede in ogni caso una scarsa affluenza di pubblico – e in un’ottica di economicità tenuto conto del conseguente contenimento dei costi di apertura delle sedi e uffici comunali. I dipendenti i cui uffici rimarranno chiusi saranno tenuti a fruire di una giornata di ferie del proprio contingente annuale.