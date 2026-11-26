Riolo Terme dedica una mostra antologica a Marta Pederzoli
Dal 29 novembre al 10 gennaio 2027 gli spazi della Rocca di Riolo Terme (piazza Mazzanti) ospitano “La Materia e il Colore”, esposizione antologica dedicata alla ricerca artistica di Marta Pederzoli, patrocinata dall’amministrazione comunale. L’inaugurazione è in programma domenica 29 novembre alle 19, con la presentazione di Paola Pescerelli Lagorio.
Avvicinatasi al mestiere di sarta alla metà degli anni Sessanta, Pederzoli ha trasformato la conoscenza dei tessuti e la sapienza artigianale in un linguaggio espressivo basato sulla tarsia in stoffa, utilizzando materiali recuperati per creare composizioni in cui la dimensione pittorica si fonde con quella materica. Il suo percorso è strettamente legato al territorio della Romagna Faentina: negli anni Novanta ha realizzato i gonfaloni dei Comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese e Faenza, i costumi del Rione Bianco e diversi drappi del Palio del Niballo, oltre ad opere di grande formato come l’arazzo “Piano Regolatore Faenza 3000” (2014), su disegno dell’architetto Ennio Nonni. Sul piano nazionale, dal 1999 ha avviato un lungo sodalizio con Pablo Echaurren dando vita ai “quadri di stoffa” – tra cui il trittico “Con occhi di Crisopa”, conservato al Teatro Masini di Faenza – ed esponendo in sedi come il Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo delle Papesse a Siena e il Mar di Ravenna.
La mostra è a ingresso libero con i seguenti orari di apertura: Giovedì: 10–13; venerdì: 10–13 e 14.30–18.30, sabato, domenica e festivi: 10–13 e 14.30–18.30.