Avvicinatasi al mestiere di sarta alla metà degli anni Sessanta, Pederzoli ha trasformato la conoscenza dei tessuti e la sapienza artigianale in un linguaggio espressivo basato sulla tarsia in stoffa, utilizzando materiali recuperati per creare composizioni in cui la dimensione pittorica si fonde con quella materica. Il suo percorso è strettamente legato al territorio della Romagna Faentina: negli anni Novanta ha realizzato i gonfaloni dei Comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese e Faenza, i costumi del Rione Bianco e diversi drappi del Palio del Niballo, oltre ad opere di grande formato come l’arazzo “Piano Regolatore Faenza 3000” (2014), su disegno dell’architetto Ennio Nonni. Sul piano nazionale, dal 1999 ha avviato un lungo sodalizio con Pablo Echaurren dando vita ai “quadri di stoffa” – tra cui il trittico “Con occhi di Crisopa”, conservato al Teatro Masini di Faenza – ed esponendo in sedi come il Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo delle Papesse a Siena e il Mar di Ravenna.