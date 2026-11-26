Venerdì 27 novembre a San Zaccaria è in programma “Neanche con una rosa”, evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promosso dal gruppo Una panchina per Elisa e dall’ASD San Zaccaria Bike, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, nel ricordo di Elisa e di tutte le donne vittime di femminicidio.