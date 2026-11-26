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San Zaccaria, “Neanche con una rosa”: una serata contro la violenza sulle donne
Venerdì 27 novembre a San Zaccaria è in programma “Neanche con una rosa”, evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promosso dal gruppo Una panchina per Elisa e dall’ASD San Zaccaria Bike, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, nel ricordo di Elisa e di tutte le donne vittime di femminicidio.
L’iniziativa, inserita nella rassegna del Comune di Ravenna per la Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e nel calendario OFF di Eredità delle Donne 2026, prenderà il via alle 19 con una camminata per le vie del paese a cura del gruppo La Vincolata.
Alle 20.30, nella sala polivalente di via Dismano 464, sarà inaugurata la mattonella “Ravenna Città Amica delle Donne”, alla presenza dell’assessora Federica Moschini. A seguire, la presentazione del libro “Un mondo che odia gli uomini” della scrittrice Giulia Crippa e la proiezione del cortometraggio “Amore malato”, alla presenza del regista Daniel Mercatali. La serata si concluderà con un dibattito e gli interventi delle associazioni, moderati dalla dottoressa Paola Bianchi.