Il Lions Club di Lugo ha organizzato una serata di raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Demetra Donne in Aiuto, coinvolgendo cittadini, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della sanità in un confronto sulla violenza di genere e sull’importanza della prevenzione. L’iniziativa, ospitata all’Hotel Ristorante Ala d’Oro, ha registrato una significativa partecipazione e ha offerto l’occasione per approfondire il fenomeno da diversi punti di vista, dalla necessità di superare gli stereotipi culturali al sostegno delle donne che subiscono violenza.

Al centro dell’incontro sono stati gli interventi di Clarice Carassi, presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna, e Nadia Somma, presidente del Centro Antiviolenza Demetra Donne in Aiuto di Lugo. Entrambe hanno richiamato la necessità di affrontare le radici culturali della violenza attraverso un’educazione che coinvolga fin dall’infanzia la scuola, le famiglie e l’intera comunità, contrastando gli stereotipi e i modelli di comportamento ancora legati a una cultura maschilista.

Alla serata ha partecipato anche la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che ha espresso apprezzamento per l’impegno del Lions Club su un tema al quale l’amministrazione comunale dedica particolare attenzione. Il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha invece sottolineato l’importanza di mantenere aperto il confronto pubblico sulla violenza di genere, senza limitare la sensibilizzazione alle ricorrenze dedicate.

Il fenomeno è stato affrontato anche attraverso il contributo delle forze dell’ordine. Il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Andrea Lachi, ha illustrato alcuni dati relativi alle denunce di violenze subite dalle donne, offrendo un quadro dell’attività di contrasto e dell’emersione dei casi. All’incontro era presente anche il maggiore Cosimo Friolo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo.

Hanno partecipato inoltre il capitano Giuseppe De Rosa, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza, e Giovanni Olmi, capo di Gabinetto della Questura di Ravenna, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni al tema della prevenzione e della tutela delle vittime.

Un ulteriore approfondimento ha riguardato le conseguenze sanitarie della violenza di genere. Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna, ha posto l’accento sugli accessi al Pronto soccorso legati a episodi di violenza, richiamando il ruolo dei servizi sanitari nell’intercettare le situazioni di abuso e nel percorso di assistenza alle donne.

Accanto agli interventi e al confronto con i partecipanti, la serata ha avuto una finalità concreta di solidarietà, attraverso la raccolta fondi destinata al Centro Antiviolenza Demetra, realtà impegnata nel sostegno delle donne che subiscono violenza.