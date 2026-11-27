Ad Hoc Casa, attività commerciale di Lugo guidata da Emanuela Preti e Silvia Casadio, ha festeggiato lo scorso 24 ottobre il traguardo dei primi due decenni, con una festa dedicata al percorso imprenditoriale delle due titolari.

Una storia iniziata con il volantinaggio in bicicletta e proseguita tra le difficoltà dei primi anni, un magazzino distribuito in più sedi e l’esperienza dell’alluvione. Nel percorso di Ad Hoc Casa ci sono stati anche i corsi di cucina e le esperienze televisive con la scuola itinerante de «La Prova del Cuoco», tappe che hanno contribuito a far crescere e conoscere l’attività, fino a farla diventare un punto di riferimento per chi cerca prodotti selezionati con cura e qualità.

Oggi Ad Hoc Casa prosegue il proprio lavoro in un negozio con vetrine ben visibili, accanto alla sede di Confesercenti, che ha accompagnato e sostenuto le due imprenditrici fin dagli inizi.

Tra le collaborazioni più significative c’è quella con la storica Stamperia Pascucci, dalla quale è nato un canovaccio dedicato a Lugo e ai suoi simboli: l’ala del monumento a Francesco Baracca, l’aereo e il cavallino rampante. Un prodotto che mette insieme tradizione artigianale e identità locale, valorizzando le radici del territorio attraverso una collaborazione tra attività imprenditoriali.

Alle due titolari sono arrivati anche i complimenti di Confesercenti. «A Emanuela e Silvia vanno i nostri complimenti e i migliori auguri – commenta Silvia Tamburini, vicepresidente Confesercenti Faenza-Lugo –. La loro storia dimostra come passione, perseveranza e attenzione alla qualità siano ingredienti fondamentali per costruire un’attività solida e riconoscibile. Siamo orgogliosi di averle accompagnate in questo percorso e di continuare a essere al loro fianco».