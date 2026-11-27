Dopo la presentazione del programma regionale, avvenuta ieri, oggi la Regione è entrata nel dettaglio degli interventi previsti nei singoli territori. A Ravenna l’appuntamento si è svolto nella sala del Consiglio della Provincia, con sindaci, amministratori locali, rappresentanti dei Consorzi di bonifica e tecnici. Al centro dell’incontro, le opere che interesseranno il Ravennate nell’ambito del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: circa 223 milioni di euro per i bacini di Lamone, Senio e Santerno.

A introdurre i lavori è stato il vicepresidente della Provincia, Riccardo Graziani. Sono intervenuti la sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, e i tecnici regionali e dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Le opere previste su Lamone, Senio e Santerno

Secondo il quadro illustrato nell’incontro provinciale, la quota più consistente riguarda il Lamone, con circa 106,5 milioni di euro. Tra gli interventi principali figurano la realizzazione di una nuova cassa di laminazione in sinistra idraulica a Brisighella, a monte del ponte di Molino del Rosso, per 63,1 milioni; la cassa di espansione all’Orto Bertoni, a Faenza, per 15,4 milioni; l’adeguamento del sistema arginale tra l’A14 e Traversara, tra Russi e Bagnacavallo, per 26,15 milioni; e le opere di difesa dell’abitato di Marzeno, per 1,7 milioni.

Per il Senio sono previsti 51,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a completare le casse di espansione di Cuffiano, con 16 milioni, a realizzare opere di difesa idraulica a Castel Bolognese per 11,3 milioni e ad adeguare il sistema difensivo tra Ponte Castello e Cotignola, per un importo complessivo di 24,5 milioni.

Sul Santerno la programmazione ammonta a 64,6 milioni di euro: 3,6 milioni per l’adeguamento delle opere di difesa idraulica a Imola, 47,9 milioni per la cassa di laminazione di San Prospero, a monte dell’A14, e 13,1 milioni per l’adeguamento del sistema di difesa a Sant’Agata sul Santerno, a valle di Ca’ di Lugo.

La somma delle tre voci indicate dalla Provincia è di 222,9 milioni, arrotondati a 223 milioni di euro. A queste opere si aggiungono quelle previste sugli altri corsi d’acqua che interessano anche il territorio ravennate: circa 100 milioni per gli interventi su Montone, Ronco e Fiumi Uniti, nell’area forlivese, e 137 milioni per il Savio, nel Cesenate, con ricadute anche sulla sicurezza di Ravenna e Cervia.

Le priorità sono state individuate dai tecnici

Il piano è il risultato di un lavoro interistituzionale che ha coinvolto il settore Difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, AIPo per la parte di competenza e l’Autorità di bacino distrettuale del Po. Al gruppo è stato affiancato il professor Armando Brath, ordinario di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia all’Università di Bologna.

Rontini insiste su un aspetto: la scelta delle opere non è stata una decisione politica, ma il risultato di valutazioni tecniche. “Ci tengo a specificare che l’obiettivo era individuare le priorità che mancavano nel quadro del PAI. Quindi era necessario andare tecnicamente a individuare gli interventi, non perché un sindaco, un comitato o il presidente della Regione avesse un’attenzione per un territorio piuttosto che un altro”.

Il riferimento è alla necessità di programmare le opere sulla base dell’esposizione dei territori, degli edifici e della popolazione al rischio, evitando che la scelta delle priorità sia dettata da pressioni o valutazioni politiche. Rontini ha ricordato anche le 17 vittime delle alluvioni che hanno colpito la Romagna, sottolineando il peso che quegli eventi hanno avuto sulle comunità.

La sottosegretaria ha inoltre descritto un obiettivo di protezione progressiva: intervenire per aumentare la sicurezza rispetto a eventi con tempi di ritorno cinquantennali, arrivando poi a livelli centennali e, nel percorso più ampio, duecentennali.

Tracimazioni controllate, Rontini: «Non sono previste tra le priorità»

Tra i temi più delicati per le comunità colpite dalle alluvioni c’è quello delle cosiddette tracimazioni controllate, cioè le aree individuate per consentire all’acqua di uscire in modo programmato dagli alvei in determinate condizioni. Rontini – parlando con i giornalisti a margine della riunione – ha chiarito che queste soluzioni non rientrano tra le priorità individuate dal gruppo tecnico che ha selezionato gli interventi del programma.

“Non sono previste tra le priorità che il gruppo tecnico, tra l’altro interistituzionale, ha individuato. Quindi è la conferma che quello che avevamo scritto nelle nostre osservazioni era corretto», ha risposto alla domanda se le comunità coinvolte potessero considerare superata la preoccupazione per questa previsione.

La precisazione è importante, ma va letta nel perimetro indicato dalla stessa sottosegretaria: Rontini ha parlato delle priorità del programma e ha ricordato che le osservazioni della Regione alla Variante del PAI dovranno ancora seguire il proprio iter, comprese le controdeduzioni. Non si tratta quindi di una dichiarazione di cancellazione definitiva di ogni previsione relativa alle tracimazioni controllate dal Piano. “Intanto ci concentriamo sulle casse a monte, sull’allargamento dei corsi d’acqua, dove è possibile, sui rafforzamenti arginali, sul completamento delle casse e su quegli interventi che da monte a scendere possono mettere in sicurezza il territorio”, ha aggiunto.

919 milioni in dodici anni, ma il fabbisogno è più alto

Il programma straordinario, introdotto dal decreto legislativo 65/2025, mette a disposizione dell’Emilia-Romagna 919 milioni di euro nell’arco di dodici anni, dal 2027 al 2038. Il primo stralcio, riferito al periodo 2027-2032, vale complessivamente 739 milioni: comprende una proposta di interventi da finanziare per 459,5 milioni e una sezione programmatica da 279,5 milioni, con cronoprogrammi che in alcuni casi si estendono anche al secondo sessennio. Restano inoltre 180 milioni non vincolati in questa prima articolazione, che potranno essere valutati anche in relazione all’evoluzione dei cantieri e dei costi.

Rontini ha spiegato perché la disponibilità di una somma così consistente, programmabile su più anni, rappresenti una novità rispetto al sistema dei finanziamenti ordinari: “Le Regioni, l’Emilia-Romagna e tutte le altre, ricevono annualmente dal MASE tra i 23 e i 27 milioni di euro all’anno per poter fare questo lavoro. Invece avere la possibilità di ragionare su quei 919 milioni di euro ci ha dato una possibilità diversa”.

Il fabbisogno complessivo, però, è molto più alto. Nel comunicato diffuso ieri la Regione ha indicato in oltre 3,1 miliardi di euro la cifra necessaria per gestire eventi con tempi di ritorno fino a cinquant’anni. Rontini ha richiamato anche una stima di 10 miliardi di euro attribuita all’Autorità di bacino, nel quadro di un percorso di protezione più ampio. Le due cifre non vanno confuse: quella dei 3,1 miliardi è riferita esplicitamente dalla Regione all’obiettivo intermedio dei cinquant’anni; la stima dei 10 miliardi citata da Rontini si inserisce nel ragionamento più esteso sui livelli di sicurezza da raggiungere progressivamente.

La sottosegretaria ha ricordato che le priorità individuate hanno prodotto una richiesta di finanziamento da circa 3 miliardi, ma che il primo obiettivo è rendere operative le risorse già programmate: “Intanto noi siamo concentrati sulla messa a terra di quelle risorse che già abbiamo nella nostra disponibilità in termini di programmazione”.

Sul rapporto con il Governo, Rontini ha parlato di una collaborazione positiva proprio su questo tema: “Su questo tema ci eravamo detti, quando ci siamo insediati, che avremmo tentato ogni strada per la collaborazione istituzionale utile a dare risposta ai cittadini e alle cittadine. La collaborazione è stata sempre molto proficua, grazie anche all’autorevolezza del commissario Curcio”.

I primi accordi quadro nel 2027, cantieri possibili dalla seconda metà dell’anno

Sui tempi di realizzazione delle singole opere, Rontini commenta: “Dare delle date è difficile e sarebbe sbagliato”. Ci sono però già alcuni passaggi in preparazione. “Noi stiamo mettendo in lavorazione i primi due accordi quadro, che verranno stipulati a gennaio 2027 e a febbraio 2027, per quanto riguarda sia i servizi di ingegneria e architettura sia le indagini”.

A questi seguirà l’accordo quadro per i lavori, che, ha spiegato la sottosegretaria, “è un accordo quadro che copre alcune centinaia di milioni di euro”. La tempistica delle singole opere dipenderà poi dalla loro complessità e dagli iter necessari: “Ogni opera ha una sua complessità e un suo iter”.

Per accelerare il lavoro, l’Agenzia regionale ha creato un Settore Progetti speciali, dedicato alla realizzazione degli interventi. È stata inoltre prevista un’unità organizzativa specifica per occuparsi delle procedure di gara, degli appalti e degli espropri, passaggi necessari per arrivare all’apertura dei cantieri. Rontini ha spiegato che si sta lavorando anche agli accordi quadro per le progettazioni e per le indagini geologiche e geognostiche, così da non dover attendere il 2027 per cominciare a organizzare le attività.

La Regione ha inoltre annunciato di avere anticipato con risorse proprie 18 milioni di euro per le progettazioni nel quadriennio 2026-2029, in attesa che le risorse nazionali siano trasferite sulla contabilità speciale del Commissario, passaggio necessario per avviare le gare.