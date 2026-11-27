Il Comune di Bagnacavallo prevede investimenti per circa 10,4 milioni di euro nel triennio 2027-2029, con interventi che spaziano dalla ricostruzione di Traversara alla riqualificazione di via Pieve Masiera, fino alla manutenzione delle strade e alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Le principali scelte economiche e programmatiche dell’amministrazione sono state illustrate durante la seduta del Consiglio comunale di martedì 24 novembre, con la presentazione del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione (Dup), che saranno sottoposti all’approvazione il prossimo 15 dicembre.

Per il 2027 è prevista una spesa corrente di circa 18,8 milioni di euro, mentre i 10,4 milioni destinati agli investimenti nel triennio comprendono anche risorse già stanziate negli esercizi precedenti. Sul fronte delle entrate, l’amministrazione conta di recuperare oltre un milione di euro attraverso il contrasto all’evasione dell’Imu, senza ricorrere all’accensione di nuovi mutui onerosi.

«Pur in un contesto di crescente difficoltà per gli enti locali, abbiamo scelto di salvaguardare i servizi alla cittadinanza e di assicurare continuità agli investimenti, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’ente», spiegano il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora al Bilancio Caterina Corzani, sottolineando che «l’aumento dei costi che devono sostenere le amministrazioni pubbliche, compresi quelli derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, non è stato accompagnato da un incremento dei trasferimenti statali».

Tra le opere principali figurano la ricostruzione e il riassetto urbanistico di Traversara, duramente colpita dalle alluvioni del 2024, e la riqualificazione di via Pieve Masiera, per la quale è stato recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono inoltre previsti interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica, opere per aumentare la permeabilità dei suoli e contrastare le isole di calore urbane.

La programmazione comprende anche il miglioramento della sicurezza sismica degli edifici pubblici, la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la manutenzione della rete stradale comunale.

«Restano invariate le priorità che abbiamo individuato nel nostro mandato – sottolinea Giacomoni – a partire dai servizi alla persona, gestiti attraverso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per rispondere ai bisogni sociali, educativi e assistenziali, tutelando le persone più fragili e sostenendo le famiglie».

Il sindaco conferma anche l’impegno sulla transizione ecologica, sulla cultura e sulla valorizzazione del centro storico, attraverso progetti condivisi con commercianti e artigiani nell’ambito dell’hub urbano. Particolare attenzione resta riservata alla prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico.

«La prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio sono priorità assolute, soprattutto alla luce degli eventi climatici estremi che hanno lasciato cicatrici profonde nella nostra comunità. Non possiamo ignorare i vincoli economici, ma possiamo scegliere quali impegni considerare irrinunciabili», conclude Giacomoni.

Prima del voto in Consiglio comunale, l’amministrazione presenterà il bilancio ai cittadini attraverso una serie di incontri pubblici organizzati con i Consigli di Zona. Il calendario prenderà il via lunedì 30 novembre a Glorie e proseguirà nelle frazioni fino all’11 dicembre.

Gli appuntamenti sono previsti alle 20.30, con l’eccezione di Villa Prati e Masiera, dove inizieranno alle 20. Le assemblee si svolgeranno nei rispettivi centri civici, salvo quelle di Villa Prati, ospitata alla Cà di Pre’, di Villanova, nella Sala Azzurra, e di Bagnacavallo, nella Sala Polivalente di via Bedeschi.

Il calendario degli incontri pubblici