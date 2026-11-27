A oltre cento anni da quel conferimento, Bagnara di Romagna cancella un riconoscimento che oggi considera incompatibile con i valori della propria comunità. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nella seduta di mercoledì 25 novembre, la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, assegnata il 26 ottobre 1923.

La decisione arriva a un secolo dall’approvazione delle cosiddette leggi fascistissime del 1925-1926, con le quali il regime consolidò la dittatura e cancellò progressivamente le libertà democratiche. Nelle motivazioni della delibera, il Comune richiama i valori di libertà, uguaglianza e giustizia sui quali si fonda l’attuale comunità bagnarese, ritenendoli incompatibili con il riconoscimento attribuito al futuro capo del regime fascista.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza degli eventi storici, affinché possano diventare un insegnamento nella costruzione di un futuro libero e giusto per i popoli.

A presentare la delibera in Consiglio comunale è stato il sindaco Mattia Galli, che ha ricondotto la decisione al valore fondante della democrazia e alla necessità di non separare la memoria storica dalle scelte delle istituzioni.

«C’è tuttavia un caposaldo, su cui si fonda la nostra Costituzione Repubblicana, che viene prima dell’antifascismo e che si chiama Democrazia, idea centrale del primo articolo della nostra carta fondamentale», ha affermato Galli, ricordando la figura del deputato socialista Giacomo Matteotti, ucciso il 10 giugno 1924 dalle squadre fasciste dopo aver denunciato i brogli elettorali e le violenze del regime.

Il sindaco ha ripercorso le tappe che portarono alla dittatura, dalle leggi fascistissime alla soppressione delle libertà di espressione, fino alle leggi razziali del 1938 e all’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale. Nel suo intervento ha richiamato anche alcune delle riforme realizzate durante il ventennio, precisando però che queste non possono giustificare la limitazione delle libertà democratiche.

«Ma la libertà non la si baratta con nulla, nemmeno con leggi che, ribadisco, sono state conseguite altrove senza vivere in una dittatura, quindi l’alternativa anche allora esisteva», ha sottolineato.

Galli ha quindi richiamato il discorso pronunciato da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925, nel quale il capo del fascismo si assunse la responsabilità politica e morale delle violenze del regime, concludendo il proprio intervento a sostegno della revoca: «Oggi nel 2026, pur con ritardo storico, prendendo anche atto di quella ammissione, chiediamo la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessagli dall’allora giunta comunale, avendo i fatti consegnato alla storia la abiura che gli spetta».