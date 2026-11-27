Sono 856 i cantieri dell’Emilia-Romagna che rischiano di fermarsi a causa del caro materiali, se non saranno reperite le risorse necessarie a garantire i pagamenti alle imprese. Il dato emerge da un’indagine di ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, che stima in circa 13mila i cantieri a rischio in tutta Italia.

Al centro della questione ci sono i pagamenti relativi al 2025, che le imprese attendono per sostenere i costi dei lavori già avviati e mantenere la propria solidità finanziaria. «Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario», sottolinea Maurizio Croci, presidente di ANCE Emilia-Romagna.

Secondo i dati dell’associazione, il 45,2% dei cantieri regionali interessati fa capo agli enti locali, con possibili conseguenze dirette sui servizi e sulle opere che riguardano i cittadini. Un ulteriore 29% riguarda enti pubblici come Università, Aziende sanitarie e autorità portuali, mentre il 7,4% fa riferimento alle società municipalizzate. La quota restante è suddivisa tra ANAS, RFI e altri enti.