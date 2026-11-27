La distribuzione dei passaggi gratuiti sul traghetto per i residenti e i domiciliati dei lidi nord di Ravenna finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale Falco Caponegro contesta sia la scelta di rilasciare una sola tessera per nucleo familiare, sia le indicazioni contraddittorie contenute nella modulistica per i domiciliati. Sulla vicenda ha presentato un Question Time per chiedere chiarimenti e modifiche al Comune.

Le criticità, secondo Caponegro, emergono ancora prima della chiusura di via Baiona, prevista per circa quattro mesi, e dell’avvio dei disagi per i cittadini di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti. L’amministrazione comunale ha annunciato la distribuzione di tessere con 120 passaggi gratuiti sul traghetto, ma ne prevede una sola per famiglia.

«Una scelta quantomeno singolare, che sembra ignorare le più elementari abitudini quotidiane delle famiglie», osserva il consigliere. In uno stesso nucleo, infatti, i componenti possono avere orari di lavoro differenti, mentre figli che studiano o lavorano possono avere necessità di spostarsi autonomamente. «Con una sola tessera a disposizione, come dovrebbero organizzarsi? Darsi appuntamento al traghetto per passarsi la tessera come in una staffetta? Oppure, secondo l’Amministrazione comunale, i componenti di una famiglia devono necessariamente sincronizzare i propri impegni e viaggiare tutti insieme?», chiede polemicamente Caponegro.

Il consigliere contesta anche la mancata possibilità di suddividere i 120 passaggi su più tessere, così da consentire ai diversi componenti della famiglia di utilizzarli in modo indipendente, anche mantenendo invariato il numero complessivo di attraversamenti gratuiti riconosciuti al nucleo.

L’altra questione riguarda i domiciliati. Caponegro riferisce che, nella prima giornata di distribuzione, a una cittadina domiciliata sarebbe stato negato il rilascio della tessera allo IAT di Porto Corsini, con l’invito a rivolgersi agli uffici comunali. Dopo aver esaminato il modulo per il ritiro, il consigliere avrebbe riscontrato una contraddizione: nella prima parte viene chiesto di dichiarare la propria condizione di residente o domiciliato, mentre nelle indicazioni successive si specifica che la tessera è rilasciata gratuitamente soltanto ai residenti, senza menzionare i domiciliati. Una formulazione che, sottolinea, non corrisponderebbe a quanto previsto dal comunicato ufficiale del Comune, che include entrambe le categorie.

Con il Question Time, Caponegro chiede quindi all’amministrazione spiegazioni sull’accaduto, la correzione della modulistica e una revisione delle modalità di distribuzione delle tessere, affinché tengano conto delle esigenze di mobilità delle famiglie.