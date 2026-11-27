Circa 2mila firme raccolte tra Ravenna e Cesena hanno contribuito alla presentazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per contrastare la desertificazione commerciale e sostenere i negozi di vicinato. L’iniziativa ha ottenuto complessivamente oltre 60mila sottoscrizioni in tutta Italia, superando la soglia necessaria per il deposito del testo in Parlamento.

La raccolta firme ha coinvolto anche il territorio romagnolo, attraverso banchetti nelle piazze e nei centri cittadini e la possibilità di aderire online. Al centro della proposta c’è la progressiva scomparsa delle attività commerciali dai centri storici e dai quartieri, un fenomeno che, secondo Confesercenti, rischia di impoverire non soltanto il tessuto economico, ma anche la vita delle comunità.

«Le circa 2.000 firme raccolte nel nostro territorio rappresentano un segnale significativo di attenzione e partecipazione», dichiarano Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena, e Cesare Soldati, vicepresidente. «La chiusura di un negozio non significa soltanto la perdita di un’attività economica, ma anche la scomparsa di un presidio sociale, di un servizio e di un punto di riferimento per la comunità».

La proposta di legge prevede l’istituzione di Zone Economiche Speciali di Prossimità, nelle quali introdurre agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative per le attività commerciali. Tra le misure figurano anche incentivi per favorire nuove aperture e il ricambio generazionale, oltre a interventi per recuperare i locali commerciali inutilizzati.

Uno degli strumenti principali sarebbe un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con una dotazione prevista di 600 milioni di euro all’anno.

Con il deposito alla Camera si apre ora la fase parlamentare, dalla quale dipenderà l’eventuale approvazione delle misure proposte.

«Il nostro auspicio è che questa proposta possa tradursi in misure concrete, capaci di sostenere chi investe e lavora nei territori, favorire nuove aperture e rendere nuovamente attrattivi i centri storici e i quartieri», sottolineano Ciarapica e Soldati.