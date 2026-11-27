È stato rintracciato dalla Polizia di Faenza e successivamente accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Roma un cittadino marocchino già sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Faenza è scattato a seguito della segnalazione della Sala operativa della Questura di Ravenna, che aveva riscontrato anomalie nella connessione del braccialetto elettronico applicato all’uomo, destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla figlia.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo nell’abitazione di un’amica che lo ospitava, mentre dormiva in un locale adibito a cantina. Interpellato in merito al malfunzionamento del dispositivo, il cittadino marocchino ha riferito di essersi addormentato senza provvedere alla ricarica dello stesso.

Ulteriori accertamenti hanno consentito agli agenti di appurare che nei confronti dell’uomo era stato recentemente emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti ad offendere, sostituzione di persona, maltrattamenti in famiglia e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.