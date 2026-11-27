Un nuovo grave infortunio sul lavoro nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, nel reparto Centro Servizi. Un lavoratore è rimasto ferito questa mattina ed è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cesena. L’uomo – stando alle prima informazioni – ha riportato lesioni a una gamba di particolare gravità. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza all’interno dello stabilimento ravennate. A intervenire sono la Fiom Cgil Ravenna e USB Lavoro Privato, che chiedono chiarimenti sull’accaduto e nuovi interventi da parte dell’azienda.

La Fiom Cgil sottolinea, in una nota, che quello di questa mattina è il terzo infortunio registrato nel reparto Centro Servizi nell’arco di 18 mesi. La sigla sindacale ricorda inoltre il grave incidente del 2021, nello stesso reparto, nel quale perse la vita un lavoratore.

Il sindacato chiede che l’azienda intervenga in maniera «puntuale e incisiva» per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Per questo ha richiesto un incontro urgente con i vertici aziendali.

Più dure le contestazioni di USB Lavoro Privato, che denuncia una situazione di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo il sindacato, andrebbe avanti da anni senza risposte adeguate da parte della direzione aziendale, riferendo inoltre che nel reparto Centro Servizi si sarebbero verificati nel tempo cedimenti di carroponte, cadute di grosse pinze meccaniche e di coils.