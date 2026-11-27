Il Balletto dell’Opera di Tbilisi torna al Teatro Alighieri di Ravenna con “Il lago dei cigni”, uno dei capolavori più celebri della danza classica. Dopo il successo dello “Schiaccianoci” dello scorso anno, la compagnia georgiana porterà in scena il balletto sulle musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij per tre rappresentazioni, venerdì 4 e sabato 5 dicembre alle 20.30 e domenica 6 dicembre alle 15.30, inaugurando il mese di anteprime fuori abbonamento della Stagione d’Opera e Danza 2026/2027.

La tragica storia d’amore tra il principe Siegfried e Odette, la giovane trasformata in cigno da un incantesimo, sarà proposta nella rilettura di Alexey Fadeechev delle coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov, che hanno contribuito a rendere “Il lago dei cigni” uno dei titoli più rappresentativi del repertorio classico.

A guidare il Balletto dell’Opera di Tbilisi è Nina Ananiashvili, già étoile del Bolshoi e dell’American Ballet Theatre, che dal 2004 dirige artisticamente la compagnia. Sotto la sua guida sono stati allestiti più di sessanta spettacoli tra balletti e miniature, affiancando nuove interpretazioni dei grandi classici a coreografie contemporanee e al recupero di opere della tradizione georgiana.

La storia della compagnia è legata a quella del Teatro d’Opera e Balletto di Tbilisi, inaugurato nel 1851. Un ruolo fondamentale nello sviluppo della scuola di danza georgiana fu svolto dalla ballerina italiana Maria Perini, allieva di Enrico Cecchetti, che debuttò all’estero a Tbilisi e visse in Georgia per quasi cinquant’anni.

La versione proposta a Ravenna porta la firma di Alexey Fadeechev, già interprete di ruoli principali al Royal Ballet nei primi anni Novanta e successivamente direttore artistico del Bolshoi dal 1998 al 2000 e del balletto del Teatro musicale di Rostov dal 2004 al 2013.

La figura di Odette, con i movimenti delle braccia che richiamano le ali e la particolare espressività del corpo, è diventata nel tempo una delle immagini più riconoscibili del balletto classico. Un’icona che ha influenzato anche numerose riletture contemporanee, dalle coreografie di Matthew Bourne e Dada Masilo fino al cinema, con opere come “Billy Elliot” e “Il cigno nero”.

In occasione delle rappresentazioni prenderà il via anche “Prima della danza”, il nuovo ciclo di incontri gratuiti dedicati agli spettacoli coreografici della stagione. Venerdì 4 dicembre, alle 18, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, la giornalista, critica e storica del balletto Valentina Bonelli accompagnerà il pubblico alla scoperta del “Lago dei cigni”, approfondendone la storia e il linguaggio artistico.

Il calendario delle anteprime di dicembre proseguirà il 16 con “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Gaetano Donizetti, realizzato in collaborazione con il Teatro Galli di Rimini e il Conservatorio Maderna-Lettimi, con la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione musicale di Paolo Manetti.

Il 22 e 23 dicembre sarà invece la volta di “L’anno che verrà”, opera-pop ispirata alla musica di Lucio Dalla, con drammaturgia di Emanuele Aldrovandi, direzione e arrangiamenti di Roberto Molinelli e regia di Manuel Renga.

Nel 2027 la Stagione Danza proseguirà con il Ballet Junior de Genève, in scena il 20 e 21 febbraio con un trittico di coreografie firmate da Sharon Eyal e Gai Behar, Johan Inger e Hofesh Shechter. Il 13 e 14 marzo arriverà il CCN/Aterballetto, con quattro lavori di Marcos Morau, Philippe Kratz, Angelin Preljocaj e Crystal Pite, mentre dal 16 al 18 aprile sarà dedicato un focus al collettivo romagnolo Dewey Dell nell’ambito di “Corpo Comune”, progetto condiviso tra Cantieri Danza, Ravenna Teatro, Teatro Alighieri e Teatro del Drago.

Per “Il lago dei cigni” i biglietti hanno prezzi compresi tra 15 e 45 euro, con riduzioni da 15 a 40 euro e tariffe per gli abbonati da 12,50 a 34 euro. Gli under 18 possono assistere allo spettacolo con un biglietto da 5 euro, mentre per i possessori di Carta Giovani Nazionale e Unipass è prevista una tariffa di 22,50 euro per platea e palchi.