Il Centro Sociale Laderchi compie 28 anni: festa e premiazione dei soci a Faenza
27 novembre 2026 | 08:21
Il Centro Sociale Laderchi di Faenza festeggia 28 anni di attività. L’appuntamento per celebrare l’anniversario è in programma sabato 28 novembre, a partire dalle 15, nella sede di corso Garibaldi 2, all’interno di Palazzo Laderchi, dove la struttura è nata nel novembre del 1998 con l’obiettivo di promuovere iniziative sociali e ricreative a favore della comunità e dei propri associati.
La cerimonia per il 28esimo anniversario prevede anche un momento istituzionale dedicato alla premiazione dei soci che hanno raggiunto gli 85 anni d’età. A seguire, il pomeriggio proseguirà con un momento conviviale e con un’esibizione di ballo romagnolo affidata al gruppo “Team Dance Borgo”.