Il Centro Sociale Laderchi di Faenza festeggia 28 anni di attività. L’appuntamento per celebrare l’anniversario è in programma sabato 28 novembre, a partire dalle 15, nella sede di corso Garibaldi 2, all’interno di Palazzo Laderchi, dove la struttura è nata nel novembre del 1998 con l’obiettivo di promuovere iniziative sociali e ricreative a favore della comunità e dei propri associati.