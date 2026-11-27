“La UILM e la FIM di Ravenna esprimono profonda preoccupazione per l’infortunio sul lavoro verificatosi questa mattina, intorno alle ore 6.40, all’interno dello stabilimento Marcegaglia di via Baiona, che ha coinvolto un lavoratore dipendente dell’azienda di 52 anni.

Abbiamo appreso con sollievo che il lavoratore è stato dimesso dall’ospedale intorno alle ore 11, senza aver riportato fratture, ma con alcune lacerazioni che hanno richiesto punti di sutura. Una notizia certamente positiva, alla quale accompagniamo il nostro augurio di una pronta e completa guarigione.

Come UILM e FIM riteniamo indispensabile fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto. Per questo abbiamo richiesto immediatamente e formalmente alla Direzione aziendale, un incontro urgente, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La Direzione aziendale ha risposto manifestando la propria disponibilità a incontrare le organizzazioni sindacali, proponendo due possibilità: oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16.30 oppure lunedì 30 novembre alle ore 13.30.

La Direzione ha inoltre comunicato che l’AUSL avrebbe effettuato verifiche sul funzionamento della macchina e dei relativi dispositivi di sicurezza, con esito positivo, rendendosi disponibile a illustrare nel dettaglio gli accertamenti effettuati.

Prendiamo atto di quanto comunicato, ma riteniamo che sia comunque necessario approfondire ogni aspetto dell’accaduto. Il fatto che le verifiche tecniche abbiano avuto esito positivo non può far venir meno l’esigenza di comprendere con precisione la dinamica dell’infortunio, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro e ogni eventuale elemento utile a prevenire il ripetersi di episodi simili.

Riteniamo doveroso anche fare chiarezza sulle modalità con cui si sta affrontando questa vicenda sul piano sindacale.

UILM e FIM avevano proposto alle altre organizzazioni sindacali di condividere un comunicato stampa unitario e di avanzare una richiesta comune di incontro alla Direzione aziendale, nella convinzione che, di fronte a un infortunio sul lavoro, fosse importante presentarsi con una posizione condivisa e unitaria, mettendo al centro esclusivamente la tutela dei lavoratori.

Questa proposta non ha ricevuto alcun riscontro. Successivamente ci è stato comunicato che le altre organizzazioni sindacali avevano già assunto le proprie posizioni e diffuso comunicati individuali.

Nel frattempo, FIOM e USB hanno comunicato l’impossibilità di partecipare all’incontro nella giornata di oggi per impegni già calendarizzati. Mentre USB ha proclamato uno sciopero di 8 ore per lunedì 30 novembre 2026.

Vista l’urgenza del tema riteniamo opportuno cogliere la prima occasione disponibile, per incontrare la Direzione Aziendale.

Come Fim e Uilm cogliamo la proposta aziendale per l’incontro di lunedì 30/12.

La nostra intenzione non è mettere in discussione gli strumenti di mobilitazione scelti da ciascuna organizzazione, ma riteniamo che, soprattutto quando si parla di salute e sicurezza, sia necessario ricercare le condizioni per un confronto concreto, partecipato e possibilmente unitario.

La sicurezza dei lavoratori non può diventare terreno di divisione sindacale né essere subordinata alle singole iniziative delle organizzazioni. Ciò che conta è ottenere risposte, individuare eventuali criticità e pretendere interventi concreti affinché episodi simili non si ripetano.

La sicurezza non può essere considerata un semplice adempimento normativo, né può essere affrontata soltanto dopo che si è verificato un infortunio. Deve rappresentare un impegno quotidiano, concreto e condiviso, attraverso la prevenzione, la formazione, la manutenzione degli impianti, l’organizzazione del lavoro e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Ogni lavoratore deve poter entrare in fabbrica con la certezza di poter tornare a casa incolume.

Per UILM e FIM la tutela della salute e della sicurezza delle persone viene prima di qualsiasi altra considerazione. Non possiamo e non vogliamo abituarci agli infortuni sul lavoro: ogni incidente deve essere un’occasione per comprendere, intervenire e impedire che possa ripetersi.

Ribadiamo la nostra disponibilità ad un tempestivo confronto con la Direzione aziendale, nella convinzione che servano responsabilità, trasparenza e soprattutto fatti concreti.

La sicurezza sul lavoro non è negoziabile”.