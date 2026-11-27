Fusignano chiude il programma di iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un incontro dedicato al pensiero e agli obiettivi del femminismo. L’appuntamento è per lunedì 30 novembre, alle 18.30, al centro culturale Il Granaio, dove la scrittrice, giornalista e attivista femminista Lea Melandri dialogherà con il pubblico.

La tavola rotonda, dal titolo «Il femminismo: una liberazione che riguarda le donne», sarà un’occasione di confronto aperta a tutta la cittadinanza con una delle voci più autorevoli del femminismo italiano, nata proprio a Fusignano.

Melandri è cresciuta in una famiglia contadina e, dopo essere stata ammessa alla Scuola Normale Superiore di Pisa, si è laureata in Lettere all’Università di Bologna nel 1967, per poi trasferirsi a Milano. Insegnante e giornalista, ha collaborato con lo psicanalista Elvio Fachinelli alla redazione della rivista «L’erba voglio», pubblicata dal 1971 al 1978, e ha partecipato attivamente al movimento femminista fin dagli anni Settanta.

Nel corso della sua attività ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla questione dei sessi e alla riflessione femminista, tra cui «L’infamia originaria» (1977), «Come nasce il sogno d’amore» (1988), «Una visceralità indicibile. La pratica dell’inconscio nel movimento delle donne degli anni Settanta» e «Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà», fino ai lavori più recenti. Ha inoltre collaborato con diverse testate, curando rubriche di posta, e dal 1987 al 1997 ha diretto la rivista «Lapis. Percorsi della riflessione femminile».