Russi celebra l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo giovedì 3 dicembre, nella data esatta della ricorrenza. La scelta segna una novità rispetto agli anni precedenti, quando le commemorazioni venivano organizzate la prima domenica successiva all’anniversario. Al centro della giornata ci saranno il corteo con la partecipazione degli studenti, la deposizione delle corone alle lapidi dei Caduti per la Libertà e l’intitolazione del giardino del castello alla partigiana Lea Bendandi.

Il programma è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANPI e Comitato antifascista e comprende anche appuntamenti culturali e momenti di approfondimento sulla storia della Resistenza, distribuiti tra il 27 novembre e il 6 dicembre.

A spiegare le ragioni della scelta di celebrare la ricorrenza proprio il 3 dicembre è la sindaca Valentina Palli, che ha chiesto al Comitato Antifascista di mantenere le iniziative nella data storica. «Negli ultimi anni – anticipa – abbiamo celebrato la Liberazione la prima domenica successiva al 3 dicembre. Quest’anno ho ritenuto di chiedere al Comitato Antifascista, che ringrazio per la consueta disponibilità, di confermare le celebrazioni nel corso della data storica ovvero il 3 dicembre».

La decisione è legata anche alla protesta bianca indetta dai docenti delle scuole medie, che per quest’anno non hanno dato la propria disponibilità a partecipare a iniziative fuori dall’ambito scolastico, comprese le celebrazioni della Liberazione. La sindaca spiega di aver sperato che lo spostamento della cerimonia a un giorno feriale e in orario mattutino, quindi curriculare, potesse favorire la partecipazione degli insegnanti insieme agli studenti. «Così non è stato». Alcuni genitori e studenti, tuttavia, si uniranno alle celebrazioni e, per questo, il corteo partirà quest’anno davanti alle scuole medie.

«Celebrare la Liberazione significa tutelare la memoria consapevole che guarda al futuro», sottolinea Palli, richiamando il valore della partecipazione delle giovani generazioni e della conoscenza della Resistenza. «Celebrare la Liberazione significa oggi, soprattutto per le generazioni più giovani, parlare di Resistenza. Ed è tanto più necessario in un tempo come quello che viviamo, nel quale l’orizzonte appare oscurato dall’angoscia, il futuro nascosto dall’incertezza e dalle ferite profonde della quotidianità».

La sindaca conclude invitando la cittadinanza a partecipare: «Voglio credere che questa traccia sia tuttora ben presente e chiara, per questo invito tutti a partecipare alle celebrazioni del prossimo 3 dicembre e a diffondere l’invito, affinché questa occasione sia monito di una comunità che non intende rinunciare ai propri valori di coesione e libertà e alla tutela perseverante della sua memoria».

Le iniziative prenderanno il via venerdì 27 novembre alle 20.30 alla Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, con la presentazione del libro di Giuseppe Toschi sugli Internati Militari Italiani, “Avrei voluto giocare al pallone”. L’autore dialogherà con Marisa Tronconi, già dirigente scolastica.

La giornata centrale sarà giovedì 3 dicembre. Alle 9 è prevista la visita ai cippi commemorativi dei Martiri della Resistenza: a Palazzo San Giacomo, con la targa ai Canadesi, in via Mascagni 2, a Casa Bondi, e nell’area verde “Piero Ghinassi” in via Cantagallo. Il ritrovo è fissato presso la Residenza municipale, in piazza Farini 1.

Alle 11 partirà il corteo da Largo Patuelli, accompagnato dalla Banda Città di Russi, dalla Banda di Ravenna e da quella di Casola Valsenio, insieme ai ragazzi e alle ragazze delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo A. Baccarini. È prevista la deposizione delle corone alle lapidi dei Caduti per la Libertà.

Alle 11.45, sul retro della Residenza municipale, si terrà l’intitolazione del giardino del castello alla partigiana Lea Bendandi, con l’intervento di Luca Balbi, presidente di ANPI Russi e San Pancrazio. Alle 12, al Teatro comunale di via Cavour 10, sono in programma gli interventi della sindaca Valentina Palli, di Renzo Savini, presidente dell’ANPI provinciale, e di Michele Facchini dell’ANPI Russi.

Il calendario proseguirà sabato 5 dicembre alle 17, alla Biblioteca comunale, con l’iniziativa “Le Partigiane di Russi nella lotta di Liberazione”. Laura Orlandini, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, presenterà il libro “La democrazia delle donne. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica (1943-1945)”. L’appuntamento è organizzato dal Coordinamento Donne SPI-CGIL e da ANPI Russi.