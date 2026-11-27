Con l’arrivo il a Lugo non vive soltanto in centro città. Le frazioni, con le loro consulte, i circoli, le parrocchie e le tante associazioni di volontariato, sono pronte a riempire il mese delle feste di appuntamenti pensati per le famiglie e per tutta la comunità. Si va dai momenti di condivisione per l’accensione degli alberi di ai laboratori per i bambini, dai pranzi conviviali ai concerti, in un calendario che racconta il senso di appartenenza e la voglia di stare insieme.

Tra i tanti appuntamenti a Bizzuno mercoledì 2 alle 18.30 in piazza del Parco, a cura della Consulta, si accenderà il grande albero, tra musica, auguri e tante loverie. I più piccoli saranno protagonisti già dalle 16.30 con i laboratori creativi con materiale di recupero, dove costruire la propria pallina di , e potranno consegnare la letterina a Babbo direttamente ai suoi fidati elfi. È invece a cura del Baracca Lugo asd l’iniziativa «Un pallone sotto l’albero», 19 al campo sportivo di Bizzuno.

A Voltana il cartellone accompagna il paese dall’inizio fino a Santo Stefano. Il momento simbolo è la grande festa dell’accensione di mercoledì 9 alle 17, davanti alla chiesa: si accenderanno i cinque alberi di realizzati dalle cucitrici e si inaugurerà il presepe esterno, con i canti dei bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, l’accompagnamento dell’associazione musicale Doremi e un rinfresco a cura del centro sociale Ca’ vecchia. Non mancheranno i momenti dedicati a Babbo , che il 23 arriverà nel piazzale della chiesa e il 24 porterà i regali a casa dei bambini.

A Giovecca 13 alle 12 la casa del popolo ospiterà il tradizionale pranzo di , promosso dalla consulta di Giovecca, Frascata e Passogatto insieme al circolo Arci. Un menù della tradizione, con salumi misti, squacquerone e gnocco fritto, garganelli al ragù e grigliata mista, sarà seguito dalla lotteria di . Prenotazioni entro giovedì 10 dicembre, telefonando allo 0545 77080 o al 379 1649185.

A Santa Maria in Fabriago si festeggerà un « insieme al Ducato» con eventi a cura degli Amici di Fabriago e della Consulta, tra il centro civico e piazza Versari dall’1 fino al 4 gennaio.

A San Potito gli Amici di San Potito organizzano per 6 l’apericena delle feste e, alle 18 in parrocchia, il concerto «I dodici mesi» con i canterini romagnoli «Martuzzi-Pratella» di Ravenna.

«Dietro a questi appuntamenti c’è il lavoro delle associazioni che animano il territorio, delle scuole e delle giovani generazioni, delle parrocchie e delle attività commerciali, che ogni anno contribuiscono a rendere vivi il centro di Lugo e le frazioni, facendo del un’occasione in cui la comunità può ritrovarsi – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Grazie all’impegno e alla collaborazione di queste realtà, Lugo può contare su un calendario di festività ricco e articolato, capace di mettere insieme cultura, tradizione, intrattenimento e solidarietà. È una programmazione che valorizza gli spazi sociali del territorio, affiancando agli appuntamenti tradizionali del ad occasioni per riscoprire e vivere il patrimonio culturale della città».