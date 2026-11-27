Un appello al personale sanitario della Romagna per chiedere la liberazione di Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, detenuto in Israele dal dicembre 2024. Domenica 29 novembre, alle 18, il Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato, in via Castellina 6/8, ospiterà un collegamento in streaming con il figlio Elyas Abu Safiya, che racconterà la vicenda del padre e le conseguenze della sua prolungata detenzione sulla famiglia.

L’iniziativa, organizzata insieme al Laboratorio Casoli per la Palestina, si terrà nella sede del circolo in via Castellina 6/8 e sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook di Arci Brigante.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, Hussam Abu Safiya è stato arrestato il 27 dicembre 2024 mentre si trovava all’interno dell’ospedale Kamal Adwan. Nei giorni scorsi un tribunale israeliano avrebbe prorogato di altri sei mesi la sua detenzione, respingendo la richiesta di rilascio avanzata dai legali. Sempre secondo quanto riportato dal suo avvocato, la corte avrebbe motivato la decisione sostenendo che la liberazione del medico «rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele».

Gli organizzatori denunciano che il pediatra si trova in carcere da quasi due anni senza un’accusa formale e senza processo. Il suo legale e alcune organizzazioni umanitarie internazionali hanno inoltre segnalato presunti maltrattamenti, torture, isolamento e mancato accesso alle cure mediche necessarie.

Durante l’incontro sarà il figlio Elyas a ripercorrere la storia del padre, che ha perso un altro figlio, Ibrahim, ucciso durante un attacco dell’esercito israeliano a Gaza, e che aveva scelto di continuare a prestare assistenza ai feriti nell’ospedale.

«La liberazione del dottor Hussam Abu Safiya non è una causa che appartiene soltanto ai palestinesi – affermano gli organizzatori – appartiene a ogni essere umano che crede nella giustizia, nella dignità e nel diritto alla vita».

Da qui l’appello rivolto a medici, infermieri e operatori sanitari della Romagna e del territorio bolognese, invitati a partecipare all’incontro, a diffondere l’iniziativa negli ospedali, negli ordini professionali e nelle organizzazioni sindacali e a sostenere la richiesta di liberazione del medico, insieme alla tutela della sua incolumità e dei suoi diritti fondamentali.