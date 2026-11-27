Faenza inaugura la stagione dei mercati domenicali prenatalizi con un’intera giornata dedicata allo shopping e alle iniziative per animare il centro storico. Domenica 29 novembre torna in piazza del Popolo “Mercato in Festa”, giunto all’ottava edizione: il mercato ambulante straordinario sarà aperto dalle 8 alle 20 e coinvolgerà anche i negozi del centro, in concomitanza con l’avvio delle iniziative natalizie.

L’appuntamento, organizzato dalle associazioni del commercio faentine, Confesercenti e Confcommercio, con il contributo e il patrocinio del Comune di Faenza e della Regione Emilia-Romagna, inaugura la rassegna dei mercati domenicali prenatalizi. Le precedenti edizioni, che si svolgono tradizionalmente ad aprile e a dicembre, hanno registrato un grande successo.

L’iniziativa rientra nei progetti finalizzati a rafforzare il ruolo del mercato ambulante e del centro storico nella vita cittadina, promuovendone la frequentazione sia da parte dei faentini sia dei visitatori.

«Il mercato ambulante rappresenta una vera e propria istituzione per la nostra città, un presidio economico e sociale che fa parte dell’identità di Faenza», dichiara Giulia Bassani, assessora comunale con delega al Centro Storico. «Le aperture straordinarie della domenica sono un’opportunità preziosa per avvicinare ulteriormente i cittadini e i visitatori al centro storico, offrendo un’occasione di incontro e di acquisto in un’atmosfera accogliente e vivace. Iniziative come queste valorizzano il lavoro degli operatori e rendono la città ancora più attrattiva, soprattutto in un periodo importante come quello che precede le festività natalizie».

Per Confesercenti e Confcommercio, «è una bella occasione per vivere una domenica di festa nel centro commerciale naturale di Faenza e per trascorrere una giornata che accontenta tutte le fasce di età e i gusti di qualsiasi tipo di pubblico, grazie alle iniziative di animazione natalizia organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, che entrano nel vivo».

Durante la giornata sarà possibile fare acquisti, non soltanto in vista del Natale, sia tra i banchi del mercato sia nei negozi. A rendere più agevoli gli spostamenti verso il centro storico ci sarà anche un servizio straordinario di navetta elettrica gratuita, attivo da piazzale Pancrazi e dal centro commerciale Il Borgo, grazie alla disponibilità dell’agenzia Viaggi Erbaggi.