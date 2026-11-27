Il Pavaglione illuminato, i mercatini sotto le logge, la pista di pattinaggio e le vie del centro animate dagli appuntamenti delle feste. A Lugo il Natale si prepara a occupare oltre un mese, con un calendario che intreccia tradizioni, musica, spettacoli, iniziative per bambini e occasioni di solidarietà.

Le prime luci si accenderanno domenica 29 novembre, ma già dal giorno precedente prenderanno il via i mercatini natalizi. Il programma proseguirà fino al 10 gennaio, con una novità che avrà un significato particolare per la città: il Capodanno si festeggerà al teatro Rossini, da poco restituito alla comunità dopo il restauro seguito all’alluvione del 2023.

Il via ufficiale alle festività è fissato per domenica 29 novembre alle 17, con l’accensione dell’albero al centro del Pavaglione e delle luminarie del centro storico. L’albero, donato da Romagna Acque, sarà decorato con addobbi realizzati dalle scuole lughesi utilizzando materiali di recupero. Ad accompagnare il momento ci saranno i volontari della Pro Loco, che distribuiranno panettoni offerti da Deco Industrie, e la marching band della scuola Sarti di Faenza, a cura de LaCorelli. La formazione tornerà il 3 gennaio con «Natale in musica», insieme al Romagna Brass.

Le atmosfere natalizie cominceranno però a farsi sentire già sabato 28 novembre, quando sotto le logge del Pavaglione apriranno i mercatini «Lugo Dona», organizzati dalla Pro Loco Lugo. Gli stand saranno presenti nei fine settimana fino al 20 dicembre e nel pomeriggio del 23 dicembre. All’interno della manifestazione, dal 5 al 9 dicembre, tornerà anche «La magia degli animali», con bancarelle, mostre, laboratori e iniziative curate dall’assessorato al Benessere animale insieme alle principali associazioni animaliste del territorio.

A completare le occasioni di shopping ci saranno le tradizionali fiere del Natale, in programma nelle vie del centro il 6, 13 e 20 dicembre e il 10 gennaio 2027. Per chi preferisce mettere alla prova l’equilibrio sui pattini, all’interno del Pavaglione sarà inoltre allestita la pista di ghiaccio, aperta fino al 10 gennaio.

Tra gli appuntamenti dei primi giorni di dicembre, sabato 5 alle 15, sotto l’albero si esibirà il coro gospel The Colours of Freedom. Alle 16, nell’ingresso del complesso del Carmine, sarà invece inaugurato il «Presepe in armonia», realizzato con il contributo collettivo delle scuole del Comune e accompagnato dall’esibizione di un gruppo di zampognari. Il primo dicembre prenderà inoltre il via il 62° Concorso presepi Città di Lugo, organizzato dall’Acli.

La musica e la cultura avranno spazio per tutto il periodo delle festività. La biblioteca Trisi proporrà la rassegna «Storie, libri e musica sotto l’albero 2026», con letture e incontri, mentre venerdì 4 e sabato 5 dicembre la scuola di musica Malerbi e la chiesa del Pio Suffragio ospiteranno masterclass e concerto del Lugo Flute Festival.

Non mancheranno le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Il 13 dicembre, all’auditorium del Sacro Cuore, è in programma lo spettacolo «San Nicola – La vera storia di Babbo Natale». Nei sabati 12 e 19 dicembre tornerà il trenino di Natale dell’Avis, mentre sabato 19 dicembre sarà la volta del tradizionale Presepe vivente, organizzato dagli Amici dell’Avsi tra piazza Trisi, largo Baruzzi e largo Calderoni.

Una parte del calendario sarà dedicata anche alla solidarietà. La scuola San Giuseppe porterà il presepe itinerante nelle case di riposo nella mattina di sabato 12 dicembre. Il giorno successivo, in piazza Mazzini, la Consulta del volontariato della Bassa Romagna organizzerà una raccolta fondi per Telethon, accompagnata dall’esibizione di Mauro Ferrara. Il 23 e 24 dicembre sarà invece l’Auser a portare nelle case «Babbo Natale… Esiste!», con la distribuzione a domicilio di panettoni e doni agli anziani e alle persone più fragili del territorio.

Il teatro Rossini, recentemente riaperto dopo il restauro, sarà uno dei protagonisti del programma. Dal 27 al 29 dicembre, ogni pomeriggio, sono in calendario gli spettacoli di burattini del Teatro del Drago. I biglietti costano 5 euro e saranno in vendita dal primo dicembre alla biglietteria del teatro, aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, fino al 22 dicembre. Nei giorni di spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti anche da un’ora prima dell’inizio. È inoltre disponibile la vendita online su Vivaticket.

Il momento centrale delle festività sarà però il Capodanno al teatro Rossini. Giovedì 31 dicembre la serata comincerà alle 22.15 con «Rossini Flambé – Opera buffa in cucina», produzione del Teatro Due Mondi che mescola canto, musica e commedia dell’arte sulle note delle ouverture rossiniane.

Dopo lo spettacolo, l’attesa della mezzanotte proseguirà all’esterno del teatro, dove la facciata diventerà lo schermo di un videomapping firmato da Luca Agnani Studio. Un racconto per immagini e musica dedicato all’identità di Lugo, attraverso la sua architettura, l’artigianato, la musica e il mito del volo.

I biglietti per «Rossini Flambé» costano 10 euro. L’ingresso è gratuito per gli under 14, con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni e le vendite apriranno il primo dicembre alla biglietteria del teatro, aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, fino al 22 dicembre. Il 31 dicembre sarà inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria dalle 10 alle 13 e dalle 20. I biglietti a pagamento saranno disponibili anche online su Vivaticket.

«Il teatro Rossini sarà il fulcro del capodanno lughese, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Abbiamo voluto celebrare la riapertura del teatro in modo speciale, portando i cittadini a festeggiare in un luogo cardine della storia e anche del presente della nostra città. Gli eventi del Rossini si integrano perfettamente nel cartellone natalizio, così ricco e variegato grazie all’impegno delle tante realtà del nostro tessuto associativo che dimostrano di amare Lugo».