Torna “Quattro passi per Russi”, il calendario di iniziative che accompagnerà le festività natalizie tra dicembre 2026 e gennaio 2027, con appuntamenti nel centro cittadino e nelle frazioni di San Pancrazio e Godo. In programma mercatini, spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, mostre, iniziative solidali e una pista di pattinaggio in piazzetta Dante, aperta dal 5 dicembre al 6 gennaio.

Uno degli appuntamenti principali sarà domenica 6 dicembre, quando piazza Farini ospiterà dalle 15.30 il Mercatino delle associazioni. Alle 17.30, in piazzetta Dante, si terrà l’accensione dell’albero di Natale accompagnata dal concerto gospel dei Voices of Joy, mentre alle 18.15, nel Giardino della Rocca “T. Melandri”, sarà rappresentato il presepe vivente a cura dell’Asilo Giardino “L. C. Farini”.

La pista di pattinaggio, affiancata da una giostrina per bambini, sarà aperta dal 5 dicembre al 6 gennaio. Nei giorni feriali e il 25 dicembre sarà accessibile dalle 15 alle 19.30, mentre la domenica e negli altri festivi l’orario sarà dalle 10.30 alle 19.30. Nei sabati 5, 12 e 19 dicembre, inoltre, piazza Farini ospiterà “Creativi sotto i portici”, con proposte dedicate alla creatività e all’artigianato.

Tra gli eventi più attesi figura la “Babbo Natale Run”, la camminata di quattro chilometri organizzata dai commercianti di Russi per sabato 19 dicembre, con partenza alle 16 da piazza Farini. Nello stesso pomeriggio, dalle 15.30, sotto i portici del Municipio si svolgeranno giochi e laboratori per bambini con “Accendiamo il Natale”, mentre in piazzetta Dante, dalle 16, sarà la volta di “Zoch ad Nadèl”, a cura di NVPC Russi.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali, con i concerti della Corale Domenico Babini, della Corale San Pier Damiani e della Banda Città di Russi, né quelli teatrali, che comprenderanno spettacoli della stagione di prosa e rappresentazioni dedicate ai bambini. Ampio spazio sarà riservato anche alle attività nelle biblioteche, nei nidi e al Centro per le Famiglie, con laboratori, letture animate e incontri per diverse fasce d’età.

Il programma culturale comprenderà mostre d’arte e ceramica, presentazioni di libri, appuntamenti dedicati alla storia locale e iniziative di riflessione su temi sociali, dalla memoria della Resistenza alla prevenzione delle dipendenze. Tra gli appuntamenti figura anche la fiaccolata per la pace, prevista sabato 9 gennaio in piazza Farini.

Le iniziative coinvolgeranno anche le frazioni. A San Pancrazio sono previsti l’addobbo dell’albero da parte dei bambini, concerti, appuntamenti culturali, l’arrivo di Babbo Natale in risciò e le iniziative sportive dell’Epifania. A Godo il calendario comprenderà l’accensione dell’atmosfera natalizia con l’albero addobbato dai bambini, il concerto del Coro della Pentapoli, il presepe in stile orientale nella Pieve di Santo Stefano in Tegurio e l’arrivo della Befana.

A completare il programma saranno la raccolta solidale di regali “Missione Natale: consegna speciale!” e il contest fotografico “Il Natale in uno scatto!”, che inviterà i cittadini a condividere su Instagram le immagini delle festività.

IL PROGRAMMA COMPLETO

RUSSI

Dal 28 novembre all’8 dicembre

Punto inComune, piazza Farini 34 – “Latenze rivelate”, mostra personale di Gabriella Muccini e Federica Goffi.

Sabato 5 dicembre

Ore 10.30, Nido “A.P. Babini” – “Un cappello tra la neve: storie di Natale in musica”, laboratorio creativo 0-3 anni.

Ore 17, Biblioteca comunale – “Le partigiane di Russi nella lotta di Liberazione”, convegno e presentazione del libro “La democrazia delle donne” di Laura Orlandini, a cura del Coordinamento Donne SPI CGIL.

Ore 20.45, Teatro comunale – “Morte accidentale di un anarchico”, stagione di prosa 2026/2027.

Ore 21, C.S.C. Porta Nova – “Storie di libertà tra musica e parole”, con Vittorio Bonetti e Gianni Parmiani.

Domenica 6 dicembre

Ore 12.30, C.S.C. Porta Nova – Pranzo della Liberazione.

Dalle 15.30, piazza Farini – Mercatino delle associazioni.

Ore 17.30, piazzetta Dante – Accensione dell’albero di Natale e concerto gospel dei Voices of Joy.

Ore 18.15, Giardino della Rocca “T. Melandri” – Presepe vivente, a cura dell’Asilo Giardino “L. C. Farini”.

Lunedì 7 dicembre

Ore 9.30-11.30, Centro per le Famiglie, via Trieste 1 – “Fondamentalmente”, spazio dedicato alle famiglie con bambini 0-3 anni.

Mercoledì 9 dicembre

Ore 17.30, Nido “A.P. Babini” – Disostruzione pediatrica, serata con dimostrazione pratica.

Ore 20.45, Biblioteca comunale – “Jubilate Deo. Il mistero del Natale”, parole e note per la pace, a cura di Ettore Masoni APS e Fondazione Capit.

Giovedì 10 dicembre

Ore 18, Centro per le Famiglie, via Trieste 1 – “Storie di partite aperte: vite cadute nella dipendenza da gioco d’azzardo”, testimonianze e approfondimenti.

Venerdì 11 dicembre

Ore 20, Biblioteca comunale – “Una notte in biblioteca”, lettura per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro peluche.

Dal 12 dicembre al 6 gennaio

Punto inComune, piazza Farini 34 – “T.U. – Tratto umano”, mostra collettiva dei soci di Artej.

Sabato 12 dicembre

Ore 15.30, C.S.C. Porta Nova – Concerto della Corale Domenico Babini.

Ore 16, Biblioteca comunale – Presentazione del volume “Flavus Tiberis: il contributo di Alfredo Baccarini alla questione del Tevere” di Jenny Cavallo, con Alberto Malfitano.

Ore 16.45, Nido “A.P. Babini” – “Una musica dei colori”, laboratorio di giochi matematici e musica per bambini 0-3 anni.

Lunedì 14 dicembre

Ore 9.30-11.30, Centro per le Famiglie, via Trieste 1 – “Famiglie in cammino”, passeggiate per genitori in dolce attesa e famiglie.

Dalle 17.30, Biblioteca comunale – “Oltre la scuola”, eventi finali dei laboratori Videolab e Teatro.

Martedì 15 dicembre

Dalle 19, H2Officina – Serata internazionale “Facci conoscere le tue origini!”.

Giovedì 17 dicembre

Ore 17, Centro per le Famiglie, via Trieste 1 – “Christmas Lab: magici elfi”, laboratorio creativo per genitori e figli dagli 8 agli 11 anni.

Dalle 17.30, Biblioteca comunale – “Europe Lab”, l’Unione Europea raccontata attraverso video, rap e fumetto.

Venerdì 18 dicembre

Ore 16.45, Biblioteca comunale – “Leggimi subito, leggimi forte”, letture Nati per Leggere per bambini dai 3 ai 6 anni.

Ore 19.30, Biblioteca comunale – Tombola animata e cineforum per bambini dai 7 ai 12 anni.

Ore 20.45, Teatro comunale – “Il viale del tramonto”, stagione di prosa 2026/2027.

Dal 19 dicembre al 17 gennaio

Ex Chiesa in Albis, piazza Farini – “Percorsi di ceramica: dalla tradizione faentina al Raku giapponese”, mostra di Anna Maria Boghi. Inaugurazione sabato 19 dicembre alle 17.

Sabato 19 dicembre

Ore 10, Biblioteca comunale – “Leggimi subito, leggimi forte”, letture Nati per Leggere per bambini da 1 a 3 anni.

Ore 15, C.S.C. Porta Nova – Lotteria di autofinanziamento.

Dalle 15.30, portici del Municipio – “Accendiamo il Natale”, giochi e laboratori sotto l’albero.

Ore 16, piazza Farini – “Babbo Natale Run”, camminata di 4 chilometri organizzata dai commercianti di Russi.

Dalle 16, piazzetta Dante – “Zoch ad Nadèl”, a cura di NVPC Russi.

Lunedì 21 dicembre

Ore 9.30-11.30, Centro per le Famiglie, via Trieste 1 – “Fondamentalmente”, spazio per famiglie con bambini 0-3 anni.

Ore 20.30, Chiesa dei Servi – Concerto di Natale della Corale San Pier Damiani.

Martedì 22 dicembre

Ore 16.45, Biblioteca comunale – “La magia del Natale”, storie animate e laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni.

Dalle 19, H2Officina – Tombola.

Ore 20, Biblioteca comunale – Gruppo di lettura.

Mercoledì 23 dicembre

Ore 20.45, Teatro comunale – Concerto di Natale della Banda Città di Russi.

Giovedì 31 dicembre

Ore 20, C.S.C. Porta Nova – Cenone di Capodanno.

Domenica 3 gennaio

Ore 15, C.S.C. Porta Nova – Concerto della Corale San Pier Damiani.

Ore 16, Teatro comunale – “Trame su misura vol. 1”, teatro d’attore e immagini dal vivo per bambini dai 3 agli 8 anni.

Mercoledì 6 gennaio

Ore 15.30, C.S.C. Porta Nova – “E’ marche’s dla Bubana”, commedia dialettale della Compagnia Cvi se Magazèn.

Sabato 9 gennaio

Ore 15, piazza Farini – Fiaccolata per la pace.

Ore 20.45, Teatro comunale – “Misurare il salto delle rane”, stagione di prosa 2026/2027.

SAN PANCRAZIO

Mercoledì 2 dicembre

Ore 10, piazza Zauli – I bambini addobbano l’albero.

Sabato 12 dicembre

Ore 17, scuola primaria “M. Fantozzi” – “Chorus Fantasy”, concerto di Natale.

Lunedì 14 dicembre

Ore 20.30, Museo della Vita Contadina – Presentazione della ristampa del terzo volume di “Fiabe di Romagna raccolte da Ermanno Silvestroni”, con Eraldo Baldini e Fabrizio Caveja.

Giovedì 24 dicembre

Mattina, vie di San Pancrazio – Babbo Natale in risciò.

Domenica 27 dicembre

Ore 9.30, Bar Life – Camminata di fine anno, percorso di 8 chilometri.

Giovedì 31 dicembre

Ore 21, Museo della Vita Contadina – Festa di Capodanno.

Mercoledì 6 gennaio

Ore 9.30, Circolo Endas, via G. Randi 47 – Staffetta e camminata della Befana: staffetta competitiva 2×4 km oppure camminata di 8 km.

In via Gino Randi 8/1 sarà presente la buchetta delle letterine per Babbo Natale.

GODO

Martedì 1° dicembre

Ore 10, piazza N. Baldini – I bambini addobbano l’albero.

Sabato 19 dicembre

Dalle 15.30, piazza N. Baldini – “Babbi Natale in piazza”.

Martedì 22 dicembre

Ore 20.30, Pieve di Santo Stefano in Tegurio – Concerto di Natale del Coro della Pentapoli, a cura dell’Unità Pastorale di Godo, Villanova, San Michele, San Marco e Cortina.

Dal 25 dicembre al 1° febbraio

Ore 9-18, Pieve di Santo Stefano in Tegurio – Presepe in stile orientale.

Mercoledì 6 gennaio

Dalle 15.30, piazza N. Baldini – “La Befana a Godo”.

ALTRE INIZIATIVE

Dal 5 dicembre al 6 gennaio – Piazzetta Dante

Pista di pattinaggio e giostrina per bambini. Orari della pista:

Giorni feriali e 25 dicembre: dalle 15 alle 19.30.

Domeniche e festivi: dalle 10.30 alle 19.30.

5, 12 e 19 dicembre – Piazza Farini

“Creativi sotto i portici”.

4, 5 e 6 dicembre – Missione Natale: consegna speciale!

Raccolta di regali da donare. Punti di consegna:

Venerdì 4 dicembre, Municipio: dalle 9 alle 14 e dalle 17.30 alle 19.

Sabato 5 dicembre, Municipio: dalle 9 alle 12.30.

Domenica 6 dicembre, piazzetta Dante: dalle 17 alle 19.

Dal 5 dicembre al 7 gennaio – Il Natale in uno scatto!