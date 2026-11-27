Torna anche quest’anno il “Panettone Fatto per Bene”, l’iniziativa natalizia di EMERGENCY a sostegno dei progetti umanitari dell’organizzazione in Italia e all’estero, con particolare attenzione alla popolazione della Striscia di Gaza. Da venerdì 4 a martedì 8 dicembre saranno circa 3.000 i volontari impegnati in 700 piazze italiane per l’ottava edizione della campagna, che quest’anno avrà come testimonial gli attori Anna Favella e Giovanni Storti.

Realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani, il panettone da un chilogrammo sarà disponibile al prezzo di 22 euro, di cui 11 destinati al finanziamento dei progetti di EMERGENCY. Il dolce sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale dal design esclusivo, realizzata in collaborazione con il poeta di strada Ivan.

Particolare attenzione sarà rivolta alla situazione nella Striscia di Gaza, dove EMERGENCY opera dall’agosto 2024 e dove la popolazione si appresta ad affrontare il quarto inverno in condizioni di estrema precarietà.

“Oggi il 65% delle persone sono sfollate e vivono in tenda, costantemente esposte al rischio di allagamenti e al freddo”, spiega Jacopo Intini, coordinatore del progetto di EMERGENCY a Gaza. “Quello di cui c’è realmente bisogno sono materiali di costruzione, cibo adeguato, acqua pulita, medicinali. Affrontare l’inverno a Gaza significa rischiare la vita”.

Le precarie condizioni igienico-sanitarie e la carenza di medicinali continuano inoltre a mettere a rischio la salute della popolazione, con un aumento delle malattie infettive, delle patologie respiratorie e gastrointestinali, soprattutto tra i bambini.

Dove acquistare il panettone in Romagna

I volontari del gruppo EMERGENCY di Forlì saranno presenti a Forlì, Forlimpopoli, Santa Sofia e Cervia, con alcuni appuntamenti già nella giornata di giovedì 3 dicembre.

FORLÌ

Sede EMERGENCY, corso Garibaldi 142: 3 dicembre, dalle 16 alle 18.30.

Piazza Saffi 19: 4, 5, 7 e 8 dicembre, dalle 9 alle 12.30; 6 dicembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Ospedale Morgagni-Pierantoni: 4 e 7 dicembre, dalle 10.30 alle 14.30.

FORLIMPOPOLI

Piazza Garibaldi: 3 dicembre, dalle 9 alle 12.30.

SANTA SOFIA

Piazza Matteotti: 6 dicembre, dalle 9 alle 12.30.

CERVIA