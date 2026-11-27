In un centro storico dove non mancano le preoccupazioni per le attività commerciali che abbassano le serrande, c’è anche chi sceglie di investire e aprire una nuova vetrina. È il caso di Lucio Fossati ed Emanuela Brasini, coppia di imprenditori ravennati che hanno inaugurato Estro, un nuovo negozio in via Giacomo Matteotti 6, a pochi passi da piazza del Popolo.

L’apertura rappresenta una nuova tappa di un percorso commerciale che a Ravenna dura da quasi trent’anni. Fossati e Brasini sono infatti i titolari di HIC ET NUNC, il concept store tuttora attivo in via Cairoli 4. La loro storia imprenditoriale in città è iniziata nel 1998 con Nonsolocarta, storico negozio di via Mentana, ed è proseguita negli anni attraverso altre esperienze commerciali, tra cui Spezia. Oggi, accanto a HIC ET NUNC, la coppia avvia una nuova attività con Estro, sempre nel centro storico.

“Estro nasce proprio da questa esperienza e dalla volontà di dare maggiore spazio a una parte dell’offerta che nel tempo ha acquistato sempre più importanza: quella legata ad accessori, abbigliamento e prodotti realizzati da piccoli artigiani e aziende indipendenti – racconta Fossati -. Ci siamo accorti che stava crescendo la vendita di borse in pelle, guanti in lana e prodotti di piccoli artigiani”.

“Nel negozio di via Cairoli, dove convivono articoli di cartotecnica, idee regalo e prodotti di diversa natura, non sempre era facile valorizzare adeguatamente alcune di queste proposte. Da qui la decisione di creare uno spazio autonomo, con una selezione più mirata”, spiega.

Il nuovo negozio, definito dai titolari «laboratorio dinamico», propone soprattutto produzioni italiane, con alcune presenze europee e del Mediterraneo. Tra gli articoli ci sono borse, anche realizzate da artigiani romagnoli con materiali di recupero, cappotti e giacche prodotti in Italia, kimono confezionati con tessuti recuperati, accessori, bigiotteria, candele, profumeria e idee regalo.

La scelta di aprire in centro storico è legata anche ai cambiamenti che i titolari hanno osservato nel pubblico che frequenta i loro negozi. “Abbiamo scelto il centro storico perché, nella contrazione inevitabile dei consumi che c’è stata, abbiamo visto negli ultimi anni una leggera crescita del turismo”, spiega Fossati.

Proprio dai visitatori, anche stranieri, è arrivata una richiesta che ha contribuito a orientare il nuovo progetto: trovare prodotti italiani e, in particolare, realizzati in Italia. Fossati racconta che già nel negozio di via Cairoli alcuni clienti chiedevano informazioni sulla provenienza delle borse e degli accessori proposti. Un interesse che ha spinto i titolari a dare maggiore spazio a questo tipo di produzioni, insieme agli articoli di piccoli artigiani che già selezionavano da tempo.