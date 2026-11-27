Una mostra tra fotografia, storia, mappe, reperti del passato e sound art per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio di Conselice. È la proposta di CRAC – Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea APS nell’ambito delle “Passeggiate Patrimoniali – Natura e Cultura, Regione Emilia-Romagna 2026”, dopo i due percorsi ciclo-pedonali organizzati nel mese di ottobre.

L’esposizione, curata da Gianni Mazzesi, punta a offrire uno sguardo sul territorio conselicese attraverso diversi linguaggi artistici e strumenti di conoscenza, intrecciando immagini fotografiche, cenni storici, cartografie, testimonianze materiali del passato e installazioni sonore.

Il progetto nasce anche dall’esigenza di riscoprire l’attualità del patrimonio locale, dopo gli anni di permanenza di CRAC a DART Villa Verlicchi, e di contribuire a rendere più viva e consapevole l’identità individuale e collettiva. Per la realizzazione delle immagini in mostra è stata coinvolta l’Officina Fotografica di Conselice, individuata come partner dell’iniziativa.

Sabato 28 novembre, dalle 17 alle 18.30, il programma sarà arricchito da un laboratorio dedicato a bambini e famiglie, condotto da alcune artiste di CRAC.

La mostra propone una lettura del presente del territorio di Conselice come punto di partenza per aprirsi a contesti più ampi, anche interiori, favorendo lo scambio sociale e artistico. Al centro dell’iniziativa anche il rapporto tra memoria e futuro: la riscoperta e la rappresentazione delle storie del passato come occasione per immaginare nuove prospettive per il territorio.

Il progetto è curato da CRAC Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea APS, con il sostegno del Comune di Conselice, dell’Officina Fotografica di Conselice e del Centro Sociale M. Salami di Lavezzola. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale 7/2020 e del progetto “Passeggiate Patrimoniali – Natura e Cultura”.

La mostra sarà visitabile domenica 29 novembre e 6 e 13 dicembre dalle 15.30 alle 17.30; sabato 5 e 12 dicembre dalle 15.30 alle 18; martedì 8 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 e martedì 15 dicembre dalle 17 alle 18.30.