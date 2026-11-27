Il piano straordinario della Regione Emilia-Romagna per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico prevede cinque importanti interventi nel territorio faentino e nei bacini del Lamone, del Marzeno e del Senio, per un investimento complessivo di 110,6 milioni di euro. Dalla nuova cassa di laminazione a Brisighella a quella prevista nella zona dell’Orto Bertoni, fino al completamento delle opere sul Senio, il programma rappresenta un passaggio significativo nel percorso di messa in sicurezza dei territori colpiti dalle alluvioni. Il sindaco di Faenza Massimo Isola accoglie con soddisfazione gli impegni assunti dalla Regione, sottolineando l’importanza del coinvolgimento del Governo e delle altre istituzioni.

Il primo stralcio del programma, presentato a Bologna, prevede 739 milioni di euro per il periodo 2027-2032, nell’ambito di un percorso complessivo di investimenti da quasi un miliardo. La Regione ha già anticipato 18 milioni di euro per le progettazioni, con l’obiettivo di avviare i primi cantieri nella seconda metà del 2027.

Isola: «Il cambio di passo promesso dalla Regione si sta concretizzando»

«Si apre una fase nuova. La presentazione del primo stralcio del Programma straordinario della Regione Emilia-Romagna – all’interno di quel percorso da quasi un miliardo di euro di cui parliamo da mesi, con 739 milioni impegnati sul primo sessennio dal 2027 al 2032 – segna un passaggio decisivo per la sicurezza delle nostre comunità. Il cambio di passo promesso dalla Regione si sta concretizzando».

Con queste parole il sindaco Massimo Isola commenta il piano illustrato a Bologna, evidenziando non soltanto l’entità delle risorse previste, ma anche il significato istituzionale del confronto che ha accompagnato la presentazione.

«Accogliamo con grande soddisfazione non solo la portata degli investimenti, ma anche il segnale politico e istituzionale emerso dall’incontro», sottolinea il primo cittadino. «La presenza attorno allo stesso tavolo di tutti i livelli istituzionali, dalla Regione fino al Governo, alla Struttura commissariale e all’Autorità di Bacino, rappresenta una garanzia fondamentale di impegni reciproci e di piena condivisione del percorso, affinché si remi tutti nella stessa direzione».

Per Isola, la collaborazione tra le diverse istituzioni costituisce un elemento essenziale per assicurare continuità agli interventi e affrontare un problema che richiede risorse, competenze tecniche e una programmazione di lungo periodo.

Dal Lamone al Senio: le opere previste per il territorio

Tra gli interventi di maggiore rilevanza figura la realizzazione di una cassa di laminazione in sinistra idraulica del Lamone, a Brisighella, in località Molino del Rosso, per un investimento di 63,1 milioni di euro. A Faenza è prevista una nuova cassa di espansione nella zona dell’Orto Bertoni, per 15,4 milioni, mentre altri 1,7 milioni saranno destinati alle opere di difesa idraulica a Marzeno.

Il programma comprende inoltre il completamento delle casse di espansione sul Senio, in località Tebano-Cuffiano, con un investimento di 16 milioni di euro, e l’adeguamento del sistema difensivo tra Castel Bolognese, Faenza e Solarolo, a monte dell’autostrada A14, per ulteriori 14,4 milioni.

Si tratta di cinque interventi che, complessivamente, raggiungono i 110,6 milioni di euro e interessano alcuni dei principali sistemi fluviali del territorio.

«Sulle nostre aste fluviali convergono investimenti molto rilevanti, che ci permetteranno di ridurre il rischio idraulico in modo strutturale», osserva Isola, collegando il nuovo programma agli interventi già avviati dall’amministrazione comunale.

«È una tappa di un cammino lungo che ha già Faenza come protagonista con la realizzazione dell’area di regimazione delle acque di via Cimatti, opera con la quale abbiamo anticipato la visione contenuta nel piano straordinario presentato con cui si integra perfettamente».

Manutenzioni, progettazioni e primi cantieri dal 2027

Accanto alla realizzazione delle nuove infrastrutture, il sindaco richiama la necessità di continuare a investire nella manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e del territorio, considerata complementare agli interventi strutturali.

«Tutto questo si intreccia con l’esigenza di rafforzare il lavoro e le manutenzioni ordinarie. Stiamo studiando anche percorsi nuovi di gestione, un ambito sul quale la Regione Emilia-Romagna ha raddoppiato le proprie risorse».

Per quanto riguarda l’avanzamento del programma, Isola evidenzia l’importanza dei primi finanziamenti destinati alla progettazione e conferma l’intenzione dell’amministrazione di seguire il percorso insieme ai comitati del territorio.

«La Regione ha già anticipato 18 milioni di euro per le progettazioni, fissando l’obiettivo di avviare i primi cantieri già nella seconda metà del 2027», ricorda il sindaco.

«Da parte nostra, in costante collegamento con i Comitati, vigileremo ogni giorno affinché il percorso di sostenibilità tecnica ed economica proceda spedito, così da arrivare ai progetti esecutivi e alla realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile».

Faenza Cresce: «Bene il piano regionale, ora avanti su progetti e tempi»

Una valutazione positiva del piano arriva anche da Faenza Cresce, che considera la presentazione del programma regionale un passaggio importante per la sicurezza idraulica del territorio, soprattutto perché rafforza l’attenzione sulla prevenzione, accanto agli interventi di ricostruzione e ripristino successivi alle alluvioni.

Il gruppo consiliare richiama in particolare la cassa di espansione all’Orto Bertoni, le opere sui canali Rio Cosina, Rivalone e Bolzanino e gli interventi previsti sui sistemi fluviali Lamone-Marzeno e Senio.

«Siamo soddisfatti di quanto presentato dalla Regione perché finalmente iniziamo ad avere un quadro più concreto delle opere previste per il nostro territorio», dichiarano i consiglieri comunali Matteo Rava e Marco Bianchedi.

«Senza volerci attribuire meriti che appartengono al lavoro dei tecnici e delle diverse istituzioni, siamo però contenti di aver contribuito, come Faenza Cresce, a mantenere alta l’attenzione su questo tema e a chiedere con continuità risposte e momenti di confronto».

I due consiglieri ricordano che il gruppo aveva già sollecitato approfondimenti sulla sicurezza idraulica attraverso un’interrogazione in Consiglio comunale e, successivamente, promuovendo la convocazione di due commissioni dedicate al tema attraverso Marco Bianchedi, presidente della commissione.

L’obiettivo, spiegano, è conoscere lo stato delle progettazioni, le priorità individuate dai tecnici e i tempi necessari per arrivare alla realizzazione degli interventi.

«Durante la campagna elettorale tanti cittadini ci avevano chiesto una cosa molto chiara: una volta finite le elezioni, non dimenticatevi della prevenzione e della sicurezza idraulica. È un impegno che abbiamo preso sul serio. Ora che iniziano ad arrivare risposte più precise, il nostro compito è continuare a seguirne l’evoluzione, capire tempi e modalità di realizzazione e rendere queste informazioni il più possibile accessibili ai cittadini».

Il 2 dicembre una nuova commissione con la sottosegretaria Manuela Rontini

Il confronto sulle opere di messa in sicurezza proseguirà mercoledì 2 dicembre alle 18.30, quando è prevista la seconda commissione consiliare dedicata agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio faentino.

Alla seduta parteciperà anche Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, insieme ai tecnici competenti. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle opere previste e allo stato di avanzamento delle progettazioni, per fornire ai consiglieri comunali un quadro aggiornato degli interventi.

«La presentazione del piano regionale non chiude il percorso, ma apre una fase ancora più importante», sottolineano Rava e Bianchedi.

«Ora bisogna seguire le progettazioni, comprendere i cronoprogrammi e verificare passo dopo passo l’avanzamento delle opere. È esattamente il motivo per cui abbiamo promosso queste commissioni: portare il confronto tecnico dentro le istituzioni e permettere alla città di conoscere con chiarezza cosa si farà, dove e con quali tempi».