Un trapianto di microbiota fecale per affrontare un’infezione intestinale che non rispondeva alle terapie antibiotiche. È stato eseguito nei giorni scorsi all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna il primo intervento di questo tipo nel presidio ravennate, un nuovo risultato per il Centro aziendale di Trapianto di Microbiota (FMT) dell’Ausl Romagna, che da anni sviluppa questa attività attraverso una rete di strutture specializzate distribuite sul territorio.

Il paziente sottoposto alla procedura è un uomo di 78 anni, affetto da un’infezione persistente che non si era risolta nonostante tre cicli di terapia antibiotica. La malattia lo aveva costretto a diversi ricoveri ospedalieri, con un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche. Il trapianto è stato effettuato dall’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretta dal dottor Alessandro Mussetto. «Il trapianto è stato effettuato su un paziente di 78 anni che presentava una malattia persistente non risolta nonostante tre cicli di terapia antibiotica. Questa condizione lo aveva costretto a diversi ricoveri ospedalieri con un conseguente peggioramento delle condizioni cliniche. La procedura è stata ben tollerata dal paziente che è stato dimesso dopo 24 ore di ricovero e proseguirà nelle prossime settimane i controlli presso l’ambulatorio gastroenterologico dedicato di Ravenna», spiega Mussetto.

Il risultato ravennate si inserisce in un percorso aziendale già avviato: i primi due trapianti di microbiota dell’Ausl Romagna erano stati effettuati lo scorso anno all’ospedale Bufalini di Cesena. Con l’intervento al Santa Maria delle Croci, anche il presidio di Ravenna entra quindi direttamente in questa attività clinica.

Un Centro di riferimento nazionale dal 2023

L’Ausl Romagna ha ottenuto nel 2023 l’accreditamento come Centro di Riferimento Nazionale per il Trapianto di Microbiota Fecale da parte del Centro Nazionale Trapianti di Roma. Un riconoscimento arrivato al termine di un progetto iniziato nel 2018, su impulso dell’allora direttore della Gastroenterologia di Ravenna, il dottor Omero Triossi, e successivamente sviluppato attraverso un’organizzazione che coinvolge l’intera Romagna.

«Il riconoscimento è arrivato a conclusione di un progetto avviato nel 2018 dall’allora direttore della Gastroenterologia di Ravenna dott. Omero Triossi e sviluppato in una organizzazione in rete per tutta la Romagna. Per il presidio di Ravenna hanno avuto un ruolo centrale le Dott.sse Chiara Racchini e Silvia Dari affiancate a livello romagnolo dai colleghi dell’ospedale Bufalini di Cesena e dal Laboratorio Unico di Microbiologia di Pievesestina», ricorda Mussetto.

Il Centro aziendale si articola in tre sedi ospedaliere: a Forlì-Cesena, presso il Bufalini, con la Gastroenterologia diretta dal professor Carlo Fabbri e la dottoressa Giulia Gibiino come referente; a Ravenna, al Santa Maria delle Croci, con Alessandro Mussetto alla direzione e le dottoresse Chiara Racchini e Silvia Dari come referenti; a Rimini, all’ospedale Infermi, con il dottor Marco Di Marco alla direzione e la dottoressa Alessandra Caponi come referente. Il coordinamento microbiologico e la gestione della banca del materiale donato fanno capo al Centro Unico di Microbiologia di Pievesestina, a Cesena.

Come funziona il trapianto e perché servono donatori

Il trapianto di microbiota fecale, indicato con la sigla FMT, consiste nel trasferimento di microbiota intestinale da un donatore sano a un paziente. Il materiale biologico viene raccolto, sottoposto a specifici processi di lavorazione e controlli di laboratorio e successivamente somministrato al ricevente.

La procedura è approvata e raccomandata dalle linee guida per il trattamento delle infezioni recidivanti da Clostridioides difficile, un batterio che può provocare infezioni intestinali anche gravi e che, in alcuni pazienti, tende a ripresentarsi nonostante le terapie antibiotiche.

Un elemento fondamentale per rendere possibile il trattamento è la disponibilità di donatori. Nei tre Centri FMT della Romagna è attivo un percorso di selezione e screening, con una banca di materiale biologico congelato presso il Centro di Pievesestina.